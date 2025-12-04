Más de 4.600 detenidos este año en operaciones antinarco en el sur de España

Hasta el 1 de noviembre pasado, las Fuerzas de Seguridad del Estado llevaron a cabo 11.200 operaciones contra el narco en el sur de España, con un resultado de más de 4.600 detenciones, 222,5 toneladas de droga intervenidas, más de seis millones de euros paralizados y 963 vehículos incautados. Es el balance más detallado de los que ha presentado este jueves en el Congreso la Secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, compareciendo ante la Comisión de Interior del Congreso.

El Gobierno ha invertido ya 140 millones de euros en el refuerzo de la lucha antinarco en lo que empezó siendo Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar y que ahora se extiende a seis provincias andaluzas. Y esas medidas de refuerzo han supuesto un incremento del 14,3% de las plantillas policiales. "Hay más policías y más guardias civiles desplegados en el territorio que nunca", ha asegurado la número dos de Interior.

Calvo ha comparecido este jueves a petición propia en la primera ocasión que ha tenido, desde su nombramiento en junio pasado, de exponer ante la Cámara Baja las líneas generales que quiere seguir en su departamento.

51.000 funcionarios con VioGén

El tráfico de drogas es una de las manifestaciones principales del crimen organizado, y en ese fenómeno reside una de las líneas de actuación de las que ha hablado Aina Calvo, quien, además, ha descrito las actuaciones de Interior en otros cinco ejes principales: la lucha contra el terrorismo yihadista, la persecución de las violencias sexual y de género, la actuación ante el cibercrimen, la protección de las víctimas de trata de seres humanos y la vigilancia de los delitos de odio.

Aina Calvo, este jueves en el Congreso / El Periódico

Calvo ha reseñado "la incorporación (a la estrategia de Interior) del extremismo violento de todo signo como peligro para la seguridad nacional". Y, en concreto sobre el flanco islamista del fenómeno, ha subrayado las detenciones de individuos autorradicalizados y propagandistas como una forma de "combatir el terrorismo también desde su antesala", a la par que las acciones previstas en el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo.

Pero ha sido en materia de violencia de género en la que ha traído al Congreso otro cajón de datos. Según ha relatado, en este momento en España hay 51.000 profesionales utilizando a diario el sistema de protección VioGén II: 7.400 policías, 27.600 guardias civiles, 680 mossos, 778 policías forales, 22 de la Xunta de Galicia, 34 de la Generalitat Valenciana, 3.400 policías locales, 1.700 funcionarios penitenciarios, 1.200 del Ministerio de Igualdad y 9.300 jueces.

Erosión de la democracia

En parecidos términos en que ha considerado al crimen organizado como "un fenómeno que erosiona a la sociedad en su conjunto", Aina Calvo ha destacado que las violencias sexual y de género "no solo victimizan a las mujeres, suponen además una grave embestida contra nuestro modelo constitucional de convivencia pacífica, igualitaria, justa y libre". En ese marco, otra cifra: "Más de 100.000 mujeres siguen vivas al amparo de este paraguas protector", ha resumido.

No obstante, no todo es eficacia. En el flanco de la violencia sexual, aún el sistema INVIOS de registro y seguimiento de casos ha de pasar el principal escollo: solo el 13,9 % de víctimas denuncia, lo cual implica una "amplia cifra oculta de agresiones sexuales".

La infradenuncia es también el gran problema en otro de los ejes de trabajo de Interior, los delitos de odio, según ha admitido la secretaria de Estado. Aunque en ese campo hay denuncias que no sirven de mucho, en opinión del diputado de Sumar Enrique Santiago. El dirigente comunista ha desvelado que lleva contadas más de 50 agresiones a las sedes de los partidos políticos que forman la coalición de gobierno, y todas "sin que se haya producido una sola condena".

Hablando de persecuciones políticas ha recibido Calvo reproches en la comisión. El parlamentario de Bildu Jon Iñarritu y su vecino de mesa en la comisión, el republicano Francesc Marc Álvaro, han pedido la comparecencia en la cámara de Eugenio Pereiro, hoy director de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior, pero más bien en su calidad de excomisario jefe, todavía reciente su jubilación, de la Comisaría General de Información. El fin: responder sobre casos de inflitración de policías secretos en movimientos sociales en situaciones que, en opinión de ambos, están fuera de la ley.

"Este gobierno no tiene ninguna policía patriótica. Otra cosa es que tengamos un trabajo de inteligencia, pero no tenemos ninguna policía patriótica que persiga por razones ideológicas a nadie", les ha contestado la número dos de Interior.

Cibercrimen

Calvo se ha descrito atenta también al "crecimiento sostenido" del cibercrimen. Su departamento lleva invertidos 20 millones de euros en refuerzo de medios para Policía y Guardia Civil, en un plan estratégico que vence este mismo mes. Según Calvo, el crecimiento de la ciberdelincuencia a nivel global "genera una sensación de vulnerabilidad a la ciudadanía", si bien en España se registró el año pasado "una significativa recesión" en la estadística de estos delitos.

La Secretaría de Estado se centra ahora en dotar a las Fuerzas de Seguridad de un sistema automático de identificación biométrica para atajar un fenómeno cada vez más recurrente en el mundo virtual: la suplantación de identidades duplicando huellas dactilares y otros identificadores.

"Es prioritario establecer un entorno seguro en el ciberespacio", ha dicho Calvo. Ante la Comisión de Interior del Congreso ha anunciado que habrá un nuevo plan estratégico integral sobre cibercriminalidad, ciberseguridad y desinformación.

A vueltas con Huawei

Ha habido espacio en la sesión de la Comisión de Interior del Congreso para hablar de material. Aina Calvo ha reprochado a Vox que haya "aprovechado el desafortunado incidente" en el que dos policías han sido tiroteados por narcos. Pero, entre cifras de chalecos antibalas, cascos y armamento ha sobresalido una, referida a los que eufimístcamente se llama "inmovilizadores electrónicos", y que no son otra cosa que las pistolas táser.

Se ha dotado con 6.000 de esos medios a policias y guardias civiles. Jon Iñarritu ha pedido que se publiquen los protocolos de uso de esas armas no letales y, de paso, que se proscriba el uso de pelotas de goma por los agentes antidisturbios.

En la franja de medios y material ha surgido, como era previsible, el asunto de Huawei, o sea, la compra a esa firma china del hardware para albergar las conversaciones intervenidas por policias y guardia civil por orden judicial. Calvo ha negado la mayor de la queja que, por este asunto, ha formulado el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro: "El ministerio del Interior nunca ha contratado con la empresa Huawei", ha negado Calvo. En realidad se ha provisionado con Huawei una empresa que presta el servicio a Interior, ha contado sin mencionar a Telefónica. "Es un depósito no conectado, no se pone en riesgo la información depositada ahí", ha dicho, y ha remachado: "Niego que constituya una amenaza para la seguridad nacional".