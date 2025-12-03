Montero anuncia avances en el cumplimiento de los acuerdos con Junts para "restablecer la confianza perdida"

El Gobierno de España incide en su intento de acercamiento a Junts para dar continuidad a la legislatura y afrontar la compleja negociación de los presupuestos de 2026. Tras las palabras este miércoles de la portavoz de la formación nacionalista catalana en el Congreso, Miriam Nogueras, advirtiendo de que por su parte las relaciones siguen rotas a la espera de movimientos del Ejecutivo de Pedro Sánchez, la vicepresidenta María Jesús Montero ha asumido públicamente el compromiso de adoptar medidas a corto plazo.

“Es importante cumplir con los compromisos con Junts. Espero que esos cumplimientos permitan restablecer la confianza que se ha perdido”, explicó la vicepresidenta del Gobierno durante su visita en Sevilla a la estación biológica de Doñana del Centro Superior de Investigaciones Científicas.

Montero admitió, como ya hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado martes en la entrevista con la periodista Gemma Nierga que se habían producido incumplimientos de los acuerdos alcanzados con Junts y que el Ejecutivo “no había sido diligente” en la ejecución de los pactos pero al mismo tiempo expresó confianza en encauzar la situación con el objetivo de que “sigamos avanzando en la legislatura”.

Entre estos acuerdos la vicepresidenta destacó la aprobación de la posibilidad de que los ayuntamientos reutilicen sus remanentes en inversiones financieramente sostenibles para ejecutar proyectos en ámbitos como la vivienda (una reclamación de las formaciones nacionalistas catalanas aunque con incidencia en todo el territorio) o el impulso del uso de las lenguas cooficiales en Europa: “Es un tema complejo en el que vamos a poner todo el interés aunque no depende únicamente de nosotros”.

Senda de déficit y presupuestos

Las palabras de la vicepresidenta y ministra de Hacienda refuerzan la estrategia lanzada este pasado martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cara a conseguir una cierta continuidad en la legislatura muy debilitada tras la falta de apoyos para aprobar proyectos legislativos desde la ruptura con Junts y que ha sufrido la sacudida reciente de la entrada en prisión del diputado y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

Por delante de forma inmediata el Gobierno tiene la aprobación de la senda de déficit que afecta a todas las comunidades autónomas y que ya fue tumbada en un primer intento por los grupos de la oposición incluido Junts. No obstante, la incidencia real de este acuerdo en la continuidad de la legislatura es limitada y se resta importancia a una nueva derrota.

Las miradas del Ejecutivo están puestas en la capacidad de restablecer la relación para abordar en los próximos meses un debate del presupuesto de 2026 casi inviable pero al que el Ejecutivo sigue sin renunciar, un nuevo modelo de financiación autonómica que la ministra Montero quiere presentar en el primer trimestre de 2026 o proyectos legislativos de carácter social que justifiquen la continuidad de la legislatura.