El Ejército del Aire considera ámbito armado el espacio y se prepara para defender satélites

Ya no es un “patrimonio global común”, como en su día se le consideraba. Las potencias han cambiado su perspectiva sobre el dominio espacial, y ahora “ese concepto está obsoleto. Hay armas en el espacio. El espacio está armado”, ha explicado el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), Francisco Braco, en un encuentro con periodistas en su cuartel general. Braco ha profundizado contando que, en el espacio, “un arma es un satélite kamikaze, o un satélite que anule las capacidades de otros satélites”.

Esos son, a la postre, comportamientos hostiles rusos y chinos en el cosmos que denunciaba también hace dos años Josep Borrell, siendo Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Comisión Europea. Borrell aseveraba que la nueva actitud "irresponsable" rusa en el espacio, “pone en peligro activos por valor de 60.000 millones de euros”.

“Hay armas en el espacio, y a esa situación hay que hacerle frente”, ha resumido el JEMA Braco, teniente general de un ejército que cuenta con un Mando del Espacio desde 2023, y que para 2026 se apresta a reforzar sus capacidades de defensa fuera de la atmósfera terrestre.

En el marco de ese refuerzo, el Ejército del Aire ha iniciado los trabajos para que España disponga de un “satélite de policía espacial”. Se llamará Nemo, y ya ha iniciado su fase DNO, o sea, la redacción del Documento de Necesidades Operativas.

Agresiones espaciales

El Ejército del Aire y el Espacio atisba un nuevo tipo de amenaza, y su percepción ha ido subiendo de temperatura con la guerra de Ucrania.

La invasión rusa no se ha llevado a cabo únicamente en los ámbitos terrestre, marítimo, aéreo y cibernético. Desde el comienzo de la actual fase de un conflicto que ya dura, en el fondo, 11 años, las fuerzas aéreas rusas y sus expertos en guerra electrónica han realizado ofensivas de jamming (perturbación) de la señal GPS sobre Ucrania, así como de la actividad de tres tipos de satélites occidentales: los de la constelación Starlink -la firma del magnate Elon Musk lo ha denunciado- y los de las firmas británicas Inmarsat y OneWeb. El objetivo ha sido cegar a la resistencia ucraniana.

Recreación de la aproximación de un satélite a otro. / Mario F Portillo

Hay además informes norteamericanos compartidos con los aliados en la OTAN sobre intentos rusos de cegar los dispositivos ópticos de satélites espía occidentales por diversos métodos desde tierra, explica un analista de Defensa.

Rusia lleva seis años desplegando los llamados “satélites inspectores” que, una vez en órbita, han variado sus posiciones para aproximarse peligrosamente a satélites de observación norteamericanos. Por parte rusa, los satélites señalados por ese comportamiento son las unidades militares Kosmos 2542 y 2543 y una Kosmos 2558.

En el caso chino la atribución de una actividad hostil “es más compleja”, explica la mencionada fuente de Defensa, pues Pekín disimula más sus propósitos como pruebas espaciales. Se trata de ensayos cinéticos con satélites: desplazamiento de máquinas viejas propias con un satélite nuevo (el SJ-21), cegamiento con láser de los visores de otros satélites o la explosión programada de un satélite propio (el meteorológico Fengyun 1C) convertido en blanco de un misil antisatélite en un ensayo en 2007. Quedó esparcida una gran cantidad de fragmentos que terminan convirtiendo una franja orbital, en la práctica, en una especie de campo minado para otros satélites.

Rusia también ha destruido un viejo Kosmos ya inservible. Lo hizo con un misil Nudol A235 en noviembre de 2021. El resultado fue otro esparcimiento de peligrosa basura espacial.

Labores de control

Pese a un catálogo cada vez más amplio de este tipo de incidentes, para Defensa la preocupación principal en el ámbito espacial es una eventual aproximación a satélites españoles -como los Spainsat NG1 y NG2) de satélites espía no solo con probable trayectoria de colisión, sino, sobre todo, de perturbación o espionaje de la señal que reciben o envían a la Tierra.

Vigilar eso no es la única misión que ha recibido un ejército del Aire que, en 2022, cuando amplió su nombre tradicional para añadir “y del espacio”, fue víctima del escepticismo o la ironía en las redes sociales. En enero próximo el Mando del Espacio operará plenamente desde la base aérea de Torrejón (Madrid) el CCSE, o sistema de Conocimiento y Control de la Situación Espacial, que hace un mes recibió de la firma española GMV y que le sitúa como un oteador de primera línea en Europa.

Hay también una misión dual (científica y militar) encargada al Mando del Espacio que ha cobrado relevancia en este trimestre final del año: la meteorología espacial. E igualmente tiene este ejército el proyecto de contar con una red de observatorios robóticos. Entre las misiones que tiene encomendadas está la vigilancia del riesgo de reentradas en la atmósfera de material espacial, también las degradaciones en los sistemas de navegación, como el GPS. Para ello, comprueba periódicamente que esa herramienta conserva su exactitud.