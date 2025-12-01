El PSOE avisa a Ábalos de que "no nos vamos a dejar chantajear" y acusa de "circo" al Senado por citar a Cerdán

El PSOE pone pie en pared ante la amenaza de José Luis Ábalos de tirar de la manta. El exministro socialista elevó su presión sobre el Gobierno ya durante las horas antes de entrar en prisión, disparando contra Pedro Sánchez. Primero ratificó una reunión de Pedro Sánchez con Arnaldo Otegi que ambas partes habían negado y después apuntó que que la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, tuvo que ver en el rescate de Air Europa. “No nos vamos a dejar chantajear ni perder ni un minuto más desmintiendo falsedades”, arremetió esta mañana la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en rueda de prensa tras la ejecutiva conjunta que el partido celebró en Ferraz junto a UGT, en vísperas del ccentenariode la muerte del fundador de ambas organizaciones, Pablo Iglesias.

La portavoz de los socialistas insistió en que el cortafuegos se cavó hace 22 meses, cuando se le expulsó del grupo parlamentario y se le abrió expediente para expulsarlo del partido. Frente a los mensajes que está trasladando Ábalos a través de terceros y su propio hijo, Mínguez ha argumentado que ahora es el “momento de la justicia” y que la organización habría dado “muestras de credibilidad” por haber actuado con “tolerancia cero” y “contundencia desde el primero día”.

El cambio en la estrategia de defensa que estarían siguiendo Ábalos y su asesor, también en prisión por el pelotazo de las mascarillas, Koldo García, no parece que por el momento vaya a adoptarse por Santos Cerdán. Fuentes de la ejecutiva socialista se muestran así tranquilas respecto a su comparecencia en la comisión de investigación del Senado, que según han adelantado este lunes en Génova, se producirá el 17 de diciembre. “Ya habló en su momento”, explican con respecto a otra comparecencia anterior, aunque en una situación completamente diferente. Entonces, era secretario de Organización del PSOE y diputado, pues no se había hecho público el demoledor informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la presunta trama de mordidas a cambio de obra pública.

Sobre la fecha elegida por los populares para suinterrogatorioa en la Cámara Alta, a las puertas de las elecciones de Extremadura que se celebrarán el próximo 21 de diciembre, la portavoz del PSOE ha cargado contra lo que considera una utilización de las instituciones por parte del PP. Tras recordar que al presidente del Gobierno se le citó justo el día antes del funeral de Estado por las víctimas de la dana, Mínguez arremetió con los populares por estar “utilizando el Senado para su circo”.

“Lo de Ábalos está llorado”

Desde el PSOE ya calificaron el contenido de las entrevistas de Ábalos coincidiendo con su entrada en prisión como una “estrategia de defensa basada en mentiras y difamaciones”. Mientras se le sigue exigiendo que entregue su acta de diputado, ahora en el grupo Mixto y suspendiendo de sus derechos, en Ferraz reconocen que su comportamiento “ha hecho daño a esta organización” y enmarcan sus acusaciones como “una actitud defensiva que busca aliviar su responsabilidad ante la Justicia”.

“Lo de Ábalos está llorado”, explicaba este lunes tras la ejecutiva un dirigente de la cúpula para rebajar su coste político. Ya después de la petición de Anticorrupción sobre su entrada en prisión, otras fuentes del partido daban por amortizado el coste al señalar que “el daño ya está hecho y respondimos”. Los socialistas se mueven entre la pretensión de pasar página y la desazón por el nuevo golpe y el cambio de estrategia de Ábalos, quien se ha convertido en el segundo secretario de Organización con Pedro Sánchez que entra en la cárcel, después de hacerlo Santos Cerdán, ahora en libertad provisional.

Más allá de las amenazas de contenido político, en el PSOE aseguran que la presunta trama está perimetrada y descartan que pueda haber más implicados. Asimismo, se refugian en su expulsión de José Luis Ábalos del grupo parlamentario en febrero del año pasado para reivindicar que han actuado “con tolerancia cero, con transparencia y con medidas contundentes desde el primer minuto”. Algo que contrastan con la actuación de los populares frente a los casos de corrupción en sus filas.