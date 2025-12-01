El PP citará a Santos Cerdán, Antonio Hernando y al hijo de Ábalos en el Senado

"El sanchismo empieza a cantar, lo hace desde fuera y desde dentro de la cárcel, y el PP va a subir el volumen para que toda España escuche la 'Traviata'", afirmó el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, después de avanzar que usarán la mayoría absoluta de la que gozan en el Senado para que Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, comparezca en la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’ el próximo 17 de diciembre.

Además, comentó en rueda de prensa que también harán comparecer a Víctor Ábalos, el hijo del exministro José Luis Ábalos que denunció en una entrevista en ‘El Mundo’ que “Cerdán le ofreció un cheque en blanco” a su padre “en nombre” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y a Antonio Hernando, exdirector adjunto del Gabinete de la Presidencia y actual secretario de Estado de Telecomunicaciones que se reunió con Leire Díez, la ‘fontanera’ del PSOE que lideró una presunta operación de desprestigio contra jueces, fiscales y agentes de la UCO.

Tellado volvió a presumir, como hiciera Feijóo el mismo domingo en la concentración multitudinaria del Temblo de Debod en Madrid, de ser la única formación capaz de organizar una protesta de esas características en apenas cuatro días, en un nuevo dardo velado a Vox. Un acto que sirvió para denunciar los actos de corrupción que acechan al Ejecutivo.

El número dos del PP puso fecha a la comparecencia de Cerdán en la comisión de investigación impulsada por su partido en la Cámara Alta, la misma a la que acudió recientemente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Cerdán acudirá el antepenúltimo día de la campaña electoral de Extremadura, que comienza este próximo viernes, y tendrá que dar explicaciones, según anunció el secretario general de los conservadores, sobre los ofrecimientos que habría hecho a Ábalos a cambio de que dejase el escaño, cosa que finalmente no sucedió, por lo que el exministro pasó al Grupo Mixto después de ser expulsado del Grupo Socialista. También sobre las mordidas del 2% que presuntamente habría cobrado de Acciona a través de la empresa Servinabar, de su socio Antxon Alonso.

La oferta de Acento

Además, y aunque aún no hay fecha, será llamado el hijo de Ábalos "para que nos explique la oferta de trabajo de la mano derecha de José Luis Rodríguez Zapatero que un número dos de Pedro Sánchez le hizo a otro número dos de Pedro Sánchez", señaló Tellado en tono algo críptico, sin mencionar ni a José Blanco ni a la empresa Acento, en la que el exministro socialista es socio del exministro del PP Alfonso Alonso, quien preside la organización.

Preguntado sobre si llamarían también a declarar a este último, Tellado evitó contestar. Se da la circunstancia, como el mismo número dos de los populares recordó, que Antonio Hernando estuvo también en Acento antes de volver a trabajar a las órdenes de Sánchez en Moncloa a partir del año 2021, coincidiendo precisamente con la crisis de gobierno que supuso la salida de Ábalos de la cartera de Transportes.

Al margen del Senado, Tellado anunció preguntas escritas en el Congreso a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre el uso indebido que habría realizado de su vivienda oficial, según, de nuevo, de una denuncia de Ábalos, justo horas antes de entrar la semana pasada en prisión, donde permanece junto a Koldo García. "Una vivienda que pagamos todos los españoles, y que al parecer se habría puesto a disposición de personas que no podían utilizarla", señaló al respecto Tellado.

Tellado no olvidó mencionar lo que tanto Ábalos como Koldo dicen o insinúan sobre la mujer del presidente, Begoña Gómez. En el primero de los casos, recordó, apuntando al "tráfico de influencias del presidente del Gobierno en el rescate de Air Europa, con la intermediación de su propia mujer" y en el segundo al supuesto cobro de hasta un millón de euros por parte de la propia Gómez. Sin embargo, el PP no llamará a la comisión de investigación a la esposa del Ejecutivo, aunque Tellado, preguntado al respecto, no descartó esa posibilidad.