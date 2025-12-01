Juan Carlos I se graba un vídeo para pedir apoyo a su hijo y Zarzuela responde: "No es oportuno ni necesario"

Juan Carlos I ha difundido un vídeo de minuto y medio en las redes sociales dirigido a los jóvenes españoles en el que reclama respaldo para Felipe VI. El emérito publicará en los próximos días en España su libro de memorias, "Reconciliación", que salió el mes pasado en Francia.

La grabación, en la que aparece con una bandera de España de fondo, lo ha distribuido gente próxima al exjefe de Estado. Otros amigos de ese "entorno" que está sirviendo este año como portavocía oficiosa de Juan Carlos I considera que ha sido una pésima idea realizar este vídeo. En él el emérito cierra su breve intervención con una petición de respaldo al actual jefe del Estado: "Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo". En la Zarzuela no tenían ninguna información sobre esta iniciativa. "No sabíamos nada sobre este vídeo, no entendemos qué objetivos persigue y no vemos que sea ni oportuno ni necesario", han apuntado fuentes de la Casa del Rey.

La imagen 'institucional' de Juan Carlos I llega dos días antes de que se pueda comprar "Reconciliación" en las librerías, el primer manuscrito que firma desde que se fue a vivir a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) en 2020. En el mensaje, el emérito recuerda la Transición y subraya que "con la generosidad y el esfuerzo de todos" se logró que "este país sea lo que hoy es". Defiende haber escrito sus memorias para que las nuevas generaciones conozcan "la historia reciente de vuestro país, sin distorsiones interesadas", y reivindica el papel que la monarquía desempeñó en aquel proceso, así como las relaciones internacionales tejidas durante su reinado.