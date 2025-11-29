Turull responde a Feijóo: "No debe pedir ayuda a los empresarios, debe pedir perdón"

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha asegurado este sábado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no debe "pedir ayuda a los empresarios" para que Junts apoye una moción de censura contra Pedro Sánchez, sino que debe "pedir perdón" por su "boicot" a la oficialidad del catalán en Europa.

En su intervención en abierto ante el Consell Nacional de JxCat, Turull ha respondido al llamamiento que hizo el viernes Feijóo a los empresarios catalanes en un acto de la patronal Foment del Treball en Barcelona, en el que dijo que le faltaban "votos de los suyos" para que esta eventual moción de censura salga adelante. "En esta sala seguro que hay mucha gente que ha votado a Junts y que no comparte la estrategia y la deriva ética y legislativa que está siguiendo este Gobierno", declaró el viernes, apelando directamente a los asistentes. "Les voy a hablar claro: no me faltan ganas, me faltan votos, entre comillas, de los suyos", remató, incluyendo también a quienes pudieran haber votado a ERC.

El secretario general de JxCat, que ha tachado de "osadía" el llamamiento de Feijóo, ha sostenido que el dirigente popular debería disculparse ante la sociedad catalana "por pedir a tantos empresarios que se vayan de Cataluña y no pedir que vuelvan". El partido de Carles Puigdemont anunció hace un mes que rompía con Sánchez, pero dejó claro que eso no implicaba cambiar de opinión respecto a su negativa a facilitar la destitución del presidente español.

Turull se ha referido también al crecimiento de Aliança Catalana, a quien calificó de "populismo descarnado". En este contexto, ha alertado de que el catalanismo "no puede caer en un proyecto excluyente que base su propuesta en el odio, el miedo y la división" y ha advertido de que ni Junts ni el país pueden entrar en "la deriva de transformar el malestar en odio y la incertidumbre en exclusión".