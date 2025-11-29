Partido Popular
Feijóo avisa a Sánchez de que las bandas caen cuando los "mafiosos" se delatan entre ellos
El líder popular ha llamado a manifestarse este domingo en Madrid "sin más siglas que la limpieza ni más logo que la honradez"
EFE
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "en las películas de mafiosos cae la banda entera cuando empiezan a delatarse entre ellos, que es lo está ocurriendo".
Feijóo lo ha dicho en Burgos, en un acto de partido, un foro con alcaldes de ciudades gobernadas por el PP, donde ha hecho esa referencia tras las entrevistas concedidas por José Luis Ábalos y Koldo García esta semana, en la que han entrado en prisión provisional.
Además, Feijóo ha llamado a manifestarse este domingo en Madrid "sin más siglas que la limpieza ni más logo que la honradez", y se ha referido a Vox para advertir a la formación de Santiago Abascal de que el PP es un partido de gobierno y de propuestas, mientras para otros es "mucho más cómodo quedarse a hacer aspavientos".
- Una empresa de reformas de Vigo demanda a una clienta por impago y acaba condenada por hacer mal una cocina
- En situación «crítica» los marineros del pesquero gallego abandonado en Mindelo: hay 12 afectados
- Rafael lleva tres años viviendo con sus tres perras en un barco en el Náutico de Vigo
- Cae un balcón de un tercer piso en la plaza de Compostela, junto al mercadillo de Navidad: «Pudo haber sido una desgracia»
- «Grité '¡Ayuda!' y '¡Socorro!' y nadie llamó a la Policía»: denuncia una agresión en Vigo ante la pasividad de los viandantes
- Alarma entre familias de Pontevedra ante el supuesto intento de «secuestro» de un menor en plena calle
- La huelga de auxiliares de Enfermería obliga a suspender cirugías en el Chuvi
- Ribera Povisa ficha al segundo jefe de Cardiología en poco más de un año