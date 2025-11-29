Polémica
Díaz critica a Feijóo por pedir un "alzamiento empresarial" contra el Gobierno
La vicepresidenta segunda tilda de "gravísimo" que el líder de la oposición "pide al empresariado que actúe contra el Gobierno de España"
EP
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por pedir ante la patronal catalana "casi un alzamiento empresarial" contra el Gobierno para que prospere una moción de censura que "derroque" al presidente Pedro Sánchez, al tiempo que ha recordado que en la democracia española "mandan los ciudadanos votando" y no las "élites empresariales".
Feijóo ha reclamado ante Foment del Treball los votos de "los suyos" para que prospere una moción de censura contra Sánchez con el "único compromiso" de convocar elecciones, aludiendo textualmente tanto a Junts como a ERC.
En declaraciones a los medios desde Ciudad de México, tras una reunión con el ministro de Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, la vicepresidenta segunda ha tildado de "gravísimo" que el líder de la oposición "pide al empresariado catalán y español que actúen contra el Gobierno de España".
"Cuando un dirigente político hace esto, pierde su credibilidad democrática. Es gravísimo. Hace un llamamiento para derribar al Gobierno", ha reiterado Díaz, quien ha asegurado que Feijóo "ha perdido completamente su credibilidad", recordándole que "en España mandan los españoles votando y no las élites empresariales".
Al respecto, la ministra de Trabajo ha recordado que la patronal ha pedido volver a negociar la reforma de la prevención de riesgos laborales, a lo que le ha cuestionado que le diga a los españoles "de qué lado está".
"Si en el papel institucional que venía jugando antes de esta legislatura, en defensa legítima de los intereses de las empresas, o está el servicio de la extrema derecha y de Feijóo, como estamos viendo hoy. ¿De qué lado está?", ha preguntado.
