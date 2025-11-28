Bolaños se lleva un repaso por parte de los jueces: “No nos vendas el relato de que somos unos privilegiados”

“Vengo para ser escuchado”, indicó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien, acompañado por el vicepresidente del Tribunal Supremo, Dimitry Teodoro Berberoff, estuvo este viernes en Murcia para clausurar el XXVII congreso de la Asociación Profesional de la Magistratura. Lo hizo bajo el lema ‘Justicia independiente, garantía de Democracia’, en un simposio, en el Nelva, en el que estuvo la presidenta de la asociación, María Jesús del Barco. El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Manuel Luna, y el fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, asistieron también al evento.

Bolaños (que apareció con un cuarto de hora de retraso según lo previsto) no hizo declaraciones a los medios, previsiblemente para no tener que enfrentarse a preguntas sobre los últimos acontecimientos que aúnan política y tribunales, como la entrada en Soto del Real del exministro Ábalos y la supuesta implicación de la esposa del presidente del Gobierno en el rescate de Air Europa. “Voy a hablar dentro”, dijo a los periodistas que se agolpaban a su llegada, para tratar de contar con sus palabras.

Al comienzo del acto, tomó la palabra Del Barco, que, delante del ministro, habló con claridad de que los políticos ejercen “una intromisión que quebranta ese nivel de respeto” que se presupone han de tener. Le dijo a Bolaños: “Me temo que nos oyes, pero no nos escuchas, Félix, no atiendes nuestras demandas y nuestras reivindicaciones”.

El ministro defendió que sus reformas "después de décadas de inacción" son porque había normas "obsoletas"

Además, criticó “la polarización de uno y otro signo” que se vive en la política en España, la cual da lugar a que no haya un Pacto de Estado por la Justicia. “Seguramente vienes a vendernos tu producto: ya te digo que no te lo vamos a comprar”, espetó al ministro.

“No nos vendas el relato de que los jueces somos unos privilegiados”, manifestó, y le habló de las becas para opositores, para criticar la campaña que reza que ‘podrás ser como tu padre’: “Anda que no le ha quedado machirulo al ministro el mensaje: el 57% de la carrera judicial somos mujeres”, subrayó María Jesús del Barco ante el ministro.

Del Barco, durante su intervención en la clausura del simposio, este viernes en Murcia. / Juan Carlos Caval

“Aunque publiques en el BOE que es de noche, todos saldremos a la calle y veremos que el sol brilla, que es de día”, le dijo.

“No vamos a pedir tu dimisión, me caes hasta bien”, prosiguió Del Barco, “a ver si va a venir uno y te va a hacer bueno”. No obstante, “para atentar contra nuestra independencia, nos vas a tener de frente”, sentenció.

En el público, integrado principalmente por juristas, había murmullos y se escucharon, en el transcurso del discurso, hasta suaves improperios, pero absolutamente todos se pusieron de pie y aplaudieron durante casi un minuto cuando la presidenta terminó su discurso.

"Había normas obsoletas"

Bolaños tomó la palabra a continuación. “Efectivamente, como decía Chus, no puede evitar que le caiga bien: vamos a ver si conseguimos algo, además de que cada uno dé su opinión”, afirmó.

“Vengo para ser escuchado”, amagó, “estoy convencido de que al menos en alguno de los aspectos que yo trate digáis ‘no parece que este señor quiera acabar con el Estado de Derecho ni con la independencia judicial’. Tenemos que escucharnos y llegar a grandes acuerdos”.

"Digo con orgullo que me dejé la piel para reformar el Poder Judicial", dice el titular de Justicia

El ministro defendió que sus reformas “después de décadas de inacción” son porque había normas “obsoletas”. “Yo creo que no llevar a cabo reformas en la Justicia cronifica los problemas de toda la vida. Si reformamos, podremos acertar totalmente, en parte o poco; pero, si queremos acabar con la cronificación de los problemas de siempre, tenemos que abordar reformas”, destacó el titular de Justicia.

Admitió que la legislatura es “muy compleja, pero ese es el Parlamento que votaron los españoles”, al tiempo que auguró que a él y a muchos de los presentes les habría gustado que la composición del Congreso fuese diferente.

El ministro recordó que anteriores reformas fueron criticadas en su momento por muchos juristas y hoy en día esas normativas se aceptan y defienden, “hoy es un consenso”. “La obligación de un ministro es intentar mejorar la Administración”, sostuvo.

El ministro Bolaños, a su llegada a la sala del Nelva donde se celebró la clausura del simposio. / Juan Carlos Caval

Aludió al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que estaba “suponiendo la desmoralización de muchos magistrados”. Llegaron a un acuerdo que “no fue nada fácil”. “Digo con orgullo que me dejé la piel para que se reformara el Consejo y se renovara”, dejó claro, para agradecer a la Asociación su papel entonces: “Fuisteis clave”, aseveró. Cabe recordar que en septiembre de 2024, el Poder Judicial escogió por 16 votos a la progresista Isabel Perelló como su nueva presidenta. Algo más de un mes después de tomar posesión, los nuevos veinte vocales se pusieron al fin de acuerdo y el órgano pudo volver funcionar con normalidad tras años de parálisis y desprestigio.

Volviendo al acto del Nelva, Bolaños comenzó a ofrecer datos, a nivel nacional y hasta municipal. “Estamos en Murcia, en Molina de Segura se ha reducido la pendencia un 92%”. Siguió dando cifras y desató las risas del público cuando habló de algunos descensos de acumulación de casos en los juzgados que él maneja: el día a día que viven estos profesionales en sus juzgados es que se les acumula cada vez más trabajo.

"Es verdad que la ratio de jueces por habitante en España está más baja que en otros países, lo que queremos hacer es que esto no suceda"

Hubo más risas cuando el ministro, al hablar de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pronunció la frase “ya actúa el Ministerio Fiscal con autonomía”. Entonces él recordó que “hay países donde el fiscal general es el ministro de Justicia, países con democracias más antiguas que la nuestra”. No hubo ninguna palabra expresa para García Ortiz.

Siguió defendiéndose y dijo que “Chus del Barco me atribuye campañas que no son mías. Las cosas que dices que no son ciertas te las tengo que decir con toda claridad”.

El ministro Bolaños, en un momento de su intervención en la clausura del XXVII congreso de la Asociación Profesional de la Magistratura. / Juan Carlos Caval

Sobre las ayudas a los opositores, el sucesor de Pilar Llop indicó que “es un hecho que el 95% de las personas necesitan ayuda económica de sus familias para preparar la oposición: lo que hacemos con estas becas es que sea un derecho de la ciudadanía, 12.000 euros al año durante cuatro años; que esa persona que tiene el talento pueda sacar la oposición en igualdad de posibilidades”.

Aseguró que hay una partida presupuestaria para contar con 2.500 nuevos jueces y fiscales en tres años. “Es verdad que la ratio de jueces por habitante en España está más baja que en otros países, lo que queremos hacer (con sus propuestas) es que esto no suceda”, explicó.

El ministro consideró que en la Justicia hay “elefantes en la habitación” y problemas que “no he creado yo”. “Yo lo que quiero es regular las soluciones”, recalcó.

Sobre los jueces sustitutos, apuntó que “los que no tengan nivel, quedarán fuera de la carrera judicial, indemnizados” con sus reformas. “Este es un problema que existe”, aunque “ni una coma (de sus leyes) afecta a la separación de poderes, a la independencia judicial o al Estado de Derecho”, enfatizó.

“Las reformas que estamos llevando a cabo creo que son una oportunidad histórica que, sin duda, deberíais valorar”, sugirió a los presentes. “Creedme, compartimos un objetivo común: deseamos una Justicia que se imparta de manera recta e imparcial”, concluyó.

Al final ya de su alocución, Bolaños aludió al condenado García Ortiz sin nombrarlo. “En mi opinión es perfectamente legítimo acatar una sentencia y mostrar disconformidad con el fallo. Claro que en democracia se puede discrepar, con respeto, que es lo que hace el presidente del Gobierno y lo que hago yo”, indicó. Hace unos días, el hasta entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, presentó su renuncia al Gobierno después de ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Y cuando acabó de hablar, también hubo aplausos, aunque más tímidos, y nadie se puso de pie.