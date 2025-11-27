Foro España 360
Illa acusa a Junts de impedir que la Generalitat tenga 1.000 millones más de inversión por tumbar la senda
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha cargado contra los partidos que han tumbado este jueves en el Congreso la propuesta del Gobierno para la senda fiscal. Junts ha unido sus votos a PP y Vox para vetar la propuesta del Gobierno sobre el margen fiscal de las comunidades autónomas, como ya había amenazado tras su ruptura con el Ejecutivo. Durante su intervención en el foro España 360, organizado por Prensa Ibérica, el president ha asegurado no entender "cómo partidos catalanes han votado no dar más capacidad de inversión a la Generalitat". Concretamente, un total de 1.038 millones en el periodo 2026-2028. "Estamos hablando de recursos", añadió para criticar a quienes votan negativamente una propuesta que "mejora la calidad de vida de la ciudadanía".
Desde el Ejecutivo subrayan que el rechazo a la senda de estabilidad perjudica a las comunidades autónomas porque supondrá 5.485 millones menos de margen fiscal. Con todo, su rechazo no impedirá que sigan su hoja de ruta para la presentación de los Presupuestos, aunque se erigiran con la actual senda fiscal.
Suscríbete para seguir leyendo
- Davila 25/11/2025
- Denuncian en Vigo que sus vecinos ocupan su plaza de garaje al pasar a usar un coche más grande
- La Policía usa excavadoras para registrar una finca en Vilanova en una operación antidroga
- La Xunta indemnizará a una docente por no abrir el protocolo de acoso laboral
- Davila 23/11/2025
- El Parlamento de Galicia exige al Gobierno que detenga la regulación de la pesca recreativa
- Ábalos pregunta sobre Vigo al Gobierno: ¿qué ha provocado la visita del PP a la narcocasa de Cabral?
- El Gobierno plantea imponer las mascarillas en espacios cerrados