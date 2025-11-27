La España autonómica impulsa nuevas propuestas para la vivienda y el sistema de financiación

Tres presidentes autonómicos, cuatro ex presidentes, un ministro y un ex ministro y varios consejeros y directores generales, de gobiernos tanto del PSOE como del Partido Popular (PP), así como un buen puñado de expertos, se congregaron este jueves en la jornada de clausura del foro España 360, organizado por Prensa Ibérica, para reflexionar sobre los problemas y desafíos de la España autonómica y abordar en particular uno de los principales problemas del país, sino el principal, y que no es otro que el de la vivienda. Con cordialidad y enfatizando los puntos en común, pero sin ocultar sus diferencias, dos presidentes autonómicos socialistas, el president Salvador Illa y el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y una del PP, la jefa del Gobierno de Baleares, Marga Prohens, abordaron la materia desde la perspectiva de sus diferentes territorios. En la clausura del foro estuvieron también el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el ex ministro de Trabajo, Manuel Pimentel.

En conversación con el director adjunto de EL PERIÓDICO, Ferran Boiza, el presidente asturiano Barbón destacó que su región es “la que más vivienda de protección oficial en alquiler tiene, en proporción a sus habitantes”, y presumió de haber impuesto duras medidas, incluso “draconianas”, dijo, a los pisos turísticos, algo que vinculó a una tradición de conservación del paisaje, especialmente del litoral, que agradeció a sus antecesores y que ensalzó como uno de los rasgos distintivos de su comunidad.

Después la popular Prohens, en un coloquio con la directora de la Red de Contenidos de Prensa Ibérica, Gemma Robles, elogió a su homólogo asturiano, sobre todo, especificó, “por su pragmatismo”. “Coincido con él en que el de la vivienda es un problema complejo, y poliédrico”, afirmó Prohens, presidenta balear desde el año 2023. Antes, Barbón, al frente del Principado desde 2019, reflexionó acerca de que “la ideología no es mala, lo malo es que no encontremos acuerdos entre quienes pensamos distinto”, y advirtió de que “si esto se reduce a un debate entre el PSOE y el PP, al final quien gana son los mismos, no el PSOE y el PP, sino aquellos que crecen a lomos de la antipolítica”.

La ley de vivienda de Cataluña centró, antes de la llegada al foro de Salvador Illa, el debate entre los presidentes autonómicos. Barbón elogió la norma y afirmó que no solo ha reducido el precio del alquiler, sino que ha “ahuyentado el miedo” que tenían los propietarios a esa restricción. Una visión diametralmente opuesta a la de Prohens. La presidenta balear, que recordó que Barcelona es su segunda ciudad, pues residió en ella en su juventud, lamentó que en la Ciudad Condal “no se ven grúas”. Negó que hubiesen bajado los precios realmente y cifró en un 20% lo que se habría reducido la oferta del alquiler, que además, matizó, es de peor calidad. Apelando directamente a Illa, elogió su lema “construir, construir y construir”, pero reflexionó al respecto que “la limitación de precios no debe de ir muy bien si tu lema es ese”. Por otra parte, Prohens defendió un sistema de alquileres protegidos restringido a “jóvenes que no pueden emanciparse” y trabajadores precarios, pero siempre que sean ya residentes en las islas.

El presidente de la Generalitat, que intervino en un formato de discurso y no de coloquio, recogió aun así el guante de Prohens. "Los datos son los que son", afirmó tajante, cifrando en un 4% el descenso de los precios del alquiler en las zonas de vivienda tensionada y de un 6% en las que no lo son. "Se trata de números y datos objetivos, luego que cada uno haga lo que quiera. Cataluña aplica la ley de vivienda", sentenció el presidente catalán.

El último coloquio de la jornada de clausura, moderado por el director de EL PERIÓDICO y director general de contenidos de Prensa Ibérica, Albert Sáez, estuvo protagonizado por cuatro ex presidentes autonómicos, la popular Luisa Fernanda Rudi (Aragón), los socialistas José Montilla (Cataluña) y Ximo Puig (Comunidad Valenciana) y Uxue Barcos, ex presidenta navarra de Geroa Bai. Montilla destacó precisamente que las autonomías gestionan los principales servicios del Estado del bienstar, "a pesar de que buena parte de la ciudadanía no lo sepa". Algo que ejemplificó justamente en la vivienda, una competencia exclusiva de los gobiernos regionales, "como recogen nuestros estatutos", pero que sin embargo, explicó quien estuvo al frente de la Generalitat entre 2006 y 2011, el 55% de los ciudadanos creen que es una competencia estatal. Todos los intervinientes destacaron la capilaridad de Prensa Ibérica y, precisamente, por ello, su idoneidad para albergar un foro de estas características. "Sois los únicos que podéis hacer algo así", destacó Montilla, mientras que el actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, elogió la apelación a la España plural realizada en España 360.

