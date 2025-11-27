En directo | El juez del Supremo decreta el ingreso en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Leopoldo Puente ha acordado enviar al exministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García, a prisión provisional sin fianza de cara al juicio que se celebrará en su contra por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados por Transportes durante la pandemia. Es la primera vez que un diputado nacional en ejercicio tendrá que entrar en la cárcel.

El juez ha accedido a las peticiones del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, y de las acusaciones populares que lidera el PP, que habían reclamado el ingreso en prisión de ambos al considerar que ahora que se enfrentan a hasta 30 años de cárcel el riesgo de fuga se ha disparado.

May Mariño Silencio en el PSOE, comparecencia de Feijóo Mientras en el PSOE optan por guardar silencio ante este "día triste", en el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha convocado a los periodistas a las 17 horas para hacer una declaración pública en la sede nacional del Partido Popular. En ella valorará la "decisión judicial de enviar a prisión al segundo secretario de Organización de Pedro Sánchez en apenas seis meses", según apostillan fuentes de Génova.

Cristina Gallardo En su resolución, el magistrado señala que su decisión se ponga en conocimiento de la presidenta del Congreso de los Diputados, del que el investigado es miembro, puesto que "afecta a la situación personal del aforado", para que se adopten las medidas previstas en el Reglamento del Congreso.

Puente ha atendido a las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares que coordina el PP, en un auto en el que alude al riesgo "extremo" de fuga de ambos y a los "más que bastantes" indicios de la presunta comisión de varios delitos.

Fuentes consultadas por Europa Press afirman que Ábalos está "destrozado". Durante las horas que ha estado aguardando la decisión del Supremo, el ex dirigente socialista ha estado fumando en los patios del antiguo palacio, visiblemente nervioso. Su abogado, Carlos Bautista, ha hecho hincapié en que no hay riesgo de fuga, alegando entre otras cuestiones su estatus de diputado del Congreso. Sobre esto, también ha aducido que encarcelarle antes del juicio, sin que medie condena, supondría una vulneración de su derecho a la representación política.

Cristina Gallardo En sus autos, el magistrado del Supremo señala que, además de indicios "más que bastantes" de la eventual comisión de graves hechos delictivos, el posible riesgo de que dichos acusados pudieran sustraerse a la acción de la justicia "resulta, en este momento, extremo".

ÚLTIMA HORA El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha enviado a prisión al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García, conforme había solicitado el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, durante las vistillas convocadas este jueves en el Tribunal Supremo por el instructor del caso Koldo, a efectos de resolver sobre la modificación de las medidas cautelares que ya pesaban sobre ellos en la causa relativa al pelotazo de las mascarillas en Transportes, informaron fuentes jurídicas a El Periódico. Entre sus argumentos, ha alegado que "es la pertenencia al Gobierno lo que permitió a ambos cometer este delito". Por Cristina Gallardo, Ángeles Vázquez y Tono Calleja.

El juez decreta el ingreso en prisión de Koldo García y José Luis Ábalos.

El diputado ha tomado la palabra durante su comparecencia ante el juez Leopoldo Puente para negar el riesgo de fuga y asegurar que no tiene dinero ni dónde ir, según fuentes presentes en la declaración, que señalan que hablaba en tono afligido y estaba muy pálido.

"Es la pertenencia al Gobierno lo que le permitió cometer estos delitos. Ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal. Ningún poder del Estado puede esgrimirlo para eludir responsabilidad penal y por eso la justicia se representa como una mujer con una venda en los ojos", afirmó Alejandro Luzón al reclamar prisión para Ábalos y Koldo, señalaron fuentes presentes en la comparecencia.