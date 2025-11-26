El juez del caso Leire Díez cita a Antonio Hernando y a Santos Cerdán como testigos el 2 de febrero

El juez del caso Leire Díez, Arturo Zamarriego, ha citado como testigos el 2 de febrero al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y al actual secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructura Digitales, Antonio Hernando por sus reuniones en Ferraz con la exmilitante socialista, según consta en una providencia de 24 de noviembre, a la que ha tenido acceso esta redacción.

La decisión del instructor se produce después de que Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset aludiera en sus declaraciones como investigados a dos reuniones, de 40 minutos cada una, que se habrían desarrollado en la sede del PSOE en la madrileña Calle de Ferraz. Los encuentros habrían tenido lugar, siempre según la versión de los investigados, en abril de 2024, después de que Pedro Sánchez se tomara un periodo de reflexión tras abrierse una causa penal contra su esposa, Begoña Gómez.

Pérez Dolset relató al juez que a ellas asistieron "ocho o nueve personas" del partido, entre las que estaba el exdiputado, vocal en la Ejecutiva Federal del PSOE y actual secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructura Digitales, Antonio Hernando, que entonces era director adjunto del gabinete de la Presidencia del Gobierno. Leire Díez también ha confirmado que este cargo de Moncloa también estuvo al menos en uno de los encuentros.

También deberán comparecer en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid los empresarios Alejandro Hamlyn y Luis del Rivero, que participaron en dos encuentros con la considerada por el fiscal Ignacio Stampa como "fontanera" del PSOE que fueron grabados.

Asimismo, el instructor reclama al Partido Socialista para que aclare si Leire Díez "es o ha sido afiliado al PSOE y, en tal caso fecha de alta y cese como afiliada"; y que explique "si desempeñó alguna actividad en el seno del partido, y en su caso, si recibió algún tipo de remuneración por dicha actividad".

Periodo de afiliación

Zamarriego también solicita al PSOE que le especifique el periodo de afiliación de Antonio Hernando y Santos Cerdán, y qué actividad han desempeñado en el seno del partido.

En la resolución, el magistrado encarga a la Comisaria General de Policía Científica que trate de mejorar el audio de la grabación aportada por el fiscal Stampa, que por su mala calidad no pudo ser escuchada por las partes en el juzgado. En el caso de que no sea posible técnicamente mejorar el sonido, Zamarriego les piden a los agentes que procedan a la transcripción del audio.

En cuanto a la grabación entregada por El Confidencial, el juez solicita a la Policía Científica que determine "si la grabación pudo ser efectuada por uno de los asistentes a la reunión o por un tercero extraño".