El juzgado de la dana confirma el importe de tique del aparcamiento que pagó la periodista que comió con Mazón y se abonó a las 19.47 horas

¿A qué hora salió la periodista Maribel Vilaplana del aparcamiento tras la sobremesa de cuatro horas en El Ventorro con el presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón? Es la pregunta que se intenta responder desde que Levante-EMV desveló ese detalle el 26 de octubre. Y desde que la consultora de comunicación declaró como testigo el 3 de noviembre. La hora exacta arrojaría luz y un dato objetivo sobre la franja horaria en la que el jefe del Ejecutivo autonómico volvió al Palau de la Generalitat. Caminando y sin escoltas, según su declaración en la comisión de investigación de la dana de Valencia del Congreso de los Diputados.

El juzgado de la dana acaba de recibir el justificante del extracto bancario del tique del aparcamiento. Vilaplana pagó 15.10 euros, según revela una providencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Una cantidad que, salvo error u omisión, ya que este detalle debe ser verificado por la letrada de la administración de justicia (LAJ) del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, se corresponde con un asiento abonado a las 19.47 (y 45 segundos) del 29 de octubre. Una fecha que acorta el tiempo en "blanco" que pasó el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre que estaría hasta poco antes con la periodista, hasta que se despidieron en el Palau de la Generalitat.

La providencia también dispone que la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) del órgano judicial certifique la hora de entrada y de salida del aparcamiento del vehículo de la periodista que comió el 29-O con el presidente de la Generalitat, una vez recibidos los datos de la tarjeta bancaria con la que ésta pagó el importe, que asciende a 15,10 euros. Paralelamente a esa verificación, la jueza ha ordenado que se remita oficio a la empresa que gestiona ese aparcamiento para que haga lo propio y confirme esa hora de entrada y salida del coche y conseguir así una doble verificación.

Maribel Vilaplana confirmó en su declaración que el estacionamiento del 29 de octubre lo abonó con tarjeta. Al facilitar la información, se puede saber saber a qué hora pagó el aparcamiento y la hora de salida. Un horario que dará un dato objetivo sobre la hora a la que Carlos Mazón se dirigía al Palau de la Generalitat. Una franja horaria, entre las 19 y las 20 horas, de la que Mazón se ha resistido a aclarar detalles y que sigue siendo una incógnita más de un año después, aunque el dato del pago del aparcamiento arroja un poco más de luz sobre esta cuestión.