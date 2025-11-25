El expresidente Jordi Pujol no se conectará al juicio hasta que declare en mayo

Desde que este lunes el presidente de la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, eximió de asistir al juicio a los acusados que así lo deseasen, el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ya no se ha conectado a las sesiones este martes. Fuentes de su entorno señalan que no lo hará hasta que le toque declarar, lo que está previsto cuando termine toda la prueba, el próximo mes de mayo.

Los que sí han venido hasta la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) han sido todos sus hijos: Jordi, Josep, Oriol, Marta, Mireia, Oleguer y Pere, pese a que también ellos podían haberse evitado el desplazamiento al tribunal que entre sus virtudes no cuenta con las buenas comunicaciones.

La sesión de este martes se reanudó con las cuestiones previas que planteó el abogado Pau Ferrer, en nombre de Mireia, Marta, Oleguer y Pere, se encomendó al BOE y a un libro sobre Banca Catalana (Banca Catalana, más que un banco, más que una crisis), que quebró en 1982, lo que dio lugar a una querella contra el expresidente catalán que terminó archivada.

Con ellos trata de demostrar que el dinero en Andorra procedía de la herencia que dejó a la familia el abuelo Florenci, lo que serviría para negar el origen ilícito del dinero y con él el delito de blanqueo de capitales.

La procedencia del dinero es clave para que exista ese delito, por lo que las defensas señalaron que cuando Anticorrupción dice que su origen es "desconocido" les genera indefensión. Tanto los abogados de la familia como los de los empresarios apelan a la "inconcreción" de las acusaciones para pedir la nulidad de las actuaciones, que los compañeros que les antecedieron en el turno de palabra ya relacionaron con la 'Operación Cataluña'.

Tanto el libro como el BOE se centran en Florenci Pujol. En concreto, el Boletín Oficial del Estado aportado, de 1985, recoge una lista de contribuyentes sancionados o investigados por tenencia de activos en Suiza, entre quienes se encuentra Florenci Pujol.