Condena al fiscal general
Yolanda Díaz acusa a un sector del poder judicial de querer derribar al Gobierno
La vicepresidenta defiende que García Ortiz es "inocente" y sostiene que el Supremo emite un fallo injusto
Europa Press
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha acusado a una parte del poder judicial de estar "entregado" al derribo del Gobierno tras la condenar el Tribunal Supremo "injustamente" al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Así lo ha trasladado durante su intervención inicial en la conferencia política de Sumar que se celebra este sábado en Madrid, donde ha asegurado que García Ortiz es un "hombre inocente".
Díaz ha sentenciado que el fallo del Supremo es un "punto de inflexión" dado que el TS ha condenado de forma injusta a un "hombre inocente" y ha provocado un "gigantésco descrédito" del poder judicial que "está más fracturado que nunca" a raíz de esta resolución.
Es más, ha agregado que el mensaje que se está dando es que hay sectores del poder económico, mediático y político que están volcados en derribar al Ejecutivo y sostiene que también una parte de la judicatura quiere "hacer caer al mejor Gobierno progresista que tenemos en España".
