Condena al fiscal general del estado
El PP cree que Sánchez indultará al fiscal general del Estado: "Está construyendo la pedagogía para hacerlo"
"Sánchez debería estar dimitiendo, convocando elecciones y disolviendo las Cortes", ha censurado el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP
Gisela Boada
El PP sigue apretando las tuercas al Gobierno de Pedro Sánchez, y la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sumado un nuevo argumento para pedir su dimisión. "Proclamó su inocencia, asumió el papel del poder judicial y hoy, la verdadera justicia, la independiente, lo ha condenado", ha declarado Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP. En un acto en Barcelona, rodeado de alcaldes populares, el dirigente del PP ha celebrado que el Supremo haya "parado los pies" a Sánchez y al fiscal general, a quien ha considerado su "cooperador".
Por eso, Bendodo ha insinuado que el presidente del Gobierno podría estar preparando un indulto para García Ortiz, condenado con una pena de inhabilitación y multa por revelación de datos reservados de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Están construyendo la pedagogía para el indulto al fiscal general del Estado", ha afirmado. Y ha asegurado que su partido "no lo va a permitir". "Sánchez debería estar dimitiendo, convocando elecciones y disolviendo las Cortes", ha añadido, tras acusar al presidente del Gobierno de "atacar la democracia" al cuestionar la independencia del poder judicial. "Lo único que le queda a Sánchez es un CIS trucado y el comodín de Franco, y con eso piensa llegar al final de la legislatura", ha añadido.
