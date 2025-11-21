Juicio de la dana
La jueza de la dana cita a declarar a los escoltas y el chófer de Carlos Mazón
Considera necesario si dichos testigos "efectivamente pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos"
Laura Ballester
La jueza de la dana Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, ha acordado citar a petición de una acusación particular y la acusación popular que ejerce Compromís requerir la identificación para sus posteriores citaciones como testigos de los escoltas y el chófer asignados al presidente de la Generalitat el 29 de octubre de 2024 entre las 15 y las 21 horas.
La magistrada considera necesario si dichos testigos "efectivamente pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos", en alusión al jefe del Consell y a la entonces consellera de Justicia e Interior.
Entiende la instructora que es extrapolable a estos testigos los argumentos recogidos en el auto de la Audiencia Provincial que ordenó la práctica de la testifical de la periodista que comió el día de la dana con el presidente de la Generalitat.
Junto al auto se ha dictado una diligencia de ordenación en la que la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) da cuenta de la recepción y traslado a las partes de diversos informes remitidos por la Conselleria de Emergencias en contestación a requerimientos judiciales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido
- Las bajas de larga duración penalizarán en la carrera de funcionario
- Los gatos son más frioleros de lo que pensamos: cuándo las bajas temperaturas se convierten en un riesgo
- Buscan a una mujer de 55 años desaparecida en Vigo
- Muere el entrenador vigués Iñaki Cabaleiro
- Una mujer de Vigo se precipita desde una altura de 15 metros mientras escalaba en el monte de A Picoña
- Urbanismo autoriza un hotel de dos estrellas y 81 habitaciones dobles en la avenida de Castrelos