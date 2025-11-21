El juez convoca a Ábalos y Koldo el próximo jueves en el Supremo para valorar si les envía a prisión

El magistrado Leopoldo Puente, que instruye el caso Koldo en el Tribunal Supremo ha convocado al exministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor en Transportes Koldo García para el próximo 27 de noviembre para la celebración de una vistilla "al efecto de resolver sobre la modificación de las medidas cautelares" que ya pesan sobre ambos.

Se valorará en todo caso si deben entrar en prisión tras conocere las peticiones de cárcel que piden para ellos la Fiscalía Anticorrupción y las acusacions populres, ya que estas últimas han adelantado que lo solicitarán.