Condena
El PP, tras la condena del Supremo a García Ortiz, ironiza: “El primer agraciado es el fiscal general del Estado”
La primera reacción del Partido Popular (PP) a la condena de inhabilitación para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha llegado por parte de su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, quien tirando de ironía en un mensaje en X se ha referido al “primer agraciado”, tras compartir un pantallazo con una lista de los dirigentes socialistas o vinculados al Gobierno que están imputados.
