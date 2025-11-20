Directo | El fiscal general del Estado, condenado a dos años de inhabilitación, última hora y reacciones

Juezas y Jueces para la Democracia “cree que con este sentencia todos perdemos”

El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD), Edmundo Rodríguez, considera que la sentencia que condena al Fiscal General del Estado “no supone la victoria de nadie, sino que todos perdemos”. Rodríguez Achútegui entiende que “la sentencia evidencia la división en el Tribunal Supremo, como la ha habido también en la propia fiscalía o en la abogacía institucional”.

Rodríguez Achútegui recuerda que “ya se constató tal división con el voto particular del magistrado Andrés Palomo al acordarse la apertura del juicio oral, y ahora se reitera con los votos particulares de Ana Ferrer y Susana Polo”.

Según la opinión de esta asociación de jueces progresista, “no es una buena noticia para el Estado de Derecho, no sólo por la condena al Fiscal General, sino porque muestra una fractura clara del máximo órgano jurisdiccional, el Tribunal Supremo”. El magistrado considera que “precisamente la división en el Tribunal Supremo puede propiciar que todo el proceso continúe con peticiones de amparo”.

Finalmente, Rodríguez Achútegui sostiene que “la sentencia no va ser comprendida por buena parte de la sociedad, convencida de la inocencia del Fiscal General”.