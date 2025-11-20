El juez Peinado indaga en la cualificación de Begoña Gómez para firmar los pliegos del software de su cátedra en la Complutense

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha dictado una providencia en la que indaga en el presunto delito de intrusismo que atribuye a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez por haber firmado pliegos para la contratación del software vinculado a la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Concretamente, solicita a la Asociación Española de Abogados del Estado a que le informe cuál es la titulación exigible para ello.

En la providencia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que tiene fecha del pasado martes, se acuerda oficiar a esta asociación "a fin de que a la mayor brevedad posible emitan informe detallado sobre las cualificaciones académicas y titulación exigible para la elaboración, redacción o suscripción de cualquier pliego de condiciones y/o prescripciones facultativas que hayan de servir de base para cualquier proceso de selección de contratistas en todo tipo de procesos para la adjudicación de contratos de servicios, suministros u obras públicas".