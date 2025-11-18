Policía y Guardia Civil revisan su historia para retirar condecoraciones franquistas

Son ya dos años de prospección, pero las listas de nombres no son numerosas, indican fuentes de Interior. No sumarán el centenar con el que se llegó a especular entre activistas de la memoria histórica. La Guardia Civil y la Policía Nacional están revisando las órdenes emitidas en sus boletines internos de concesión de medallas y distinciones durante los decenios de la dictadura para purgar de ese escalafón honorario premios de exaltación franquista.

Se trata de aplicar el precepto de la Ley de Memoria Democrática que desde el 19 de octubre de 2022 ordena en su artículo 42 la revocación de títulos, condecoraciones, galardones, distinciones y otros premios oficiales que hubieran sido concedidos a personas con conductas “incompatibles con los valores democráticos” o cuya concesión y vigencia suponga exaltación de la dictadura o la Guerra Civil.

Los dos principales cuerpos policiales del Estado revisan su historia y de los trabajos emprendidos a partir de una orden interna del ministro Fernando Grande-Marlaska acabando 2022 salen dos listados que “aún no están completados”, indica una de las fuentes consultadas.

Revisión histórica

No han trascendido aún nombres ni tampoco número exacto de premios cuya anulación se propondrá al ministro. Los trabajos se han llevado a cabo por separado, cada cuerpo con su propia revisión: se han encargado a personal de los departamentos jurídicos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Todo ello después de que en enero de 2023 se creara una comisión de estudio en Interior para analizar el impacto de la Ley de Memoria en el departamento.

Pero no hay en este caso una revisión de premios del ministerio del Interior -como el que hace el departamento de la vicepresidenta Yolanda Díaz con las cruces del Mérito al Trabajo- por cuanto ni Interior ni su forma anterior, Gobernación, solo tenían como premios institucionales los propios de la Policía y la Guardia Civil.

Desde febrero de este año Interior sí maneja un galardón propio: la Orden del Mérito de la Seguridad. El primer galardonado con una Gran Cruz de esta nueva distinción de Interior lo ha sido a título póstumo: el exministro Alfredo Pérez Rubalcaba. Cruces de oro han sido concedidas además a los secretarios de Estado de Seguridad Ricardo Martí Fluxá, Antonio Camacho, Ana Botella y Rafael Pérez. Hay significativas ausencias en ese listado de números 2 de Interior: no está Rafael Vera (procesado por el GAL) ni el hoy implicado en una red de tráfico de datos Francisco Martínez.

Pero esos son casos recientes. En la revisión histórica, son las cruces del Mérito de la Policía las distinciones más afectadas. Existen reguladas desde 1943 (con distintivo rojo) y 1964 (con distintivo blanco). En el caso de la Guardia Civil, las condecoraciones otorgadas por el franquismo eran las mismas que en el Ejército, como las cruces de la Campaña 1936-1939 o las medallas de los XXV Años de Paz. La Cruz del Mérito de la Guardia Civil existe desde 1976. Se revisan en el Instituto Armado casos que, a partir de ese año, entraran también en el supuesto contra valores democráticos que indica la ley de Memoria.

El oficial de la Guardia Civil Lisardo Doval, que llegaría a general, con Francisco Franco en 1934. Ambos participaron en la represión de la revolución de Asturias. / El Periódico

Los listados de premios improcedentes quedarán a disposición de la comisión técnica que -previsiblemente este martes, según fuentes gubernamentales- creará el Ejecutivo con un decreto que ordene la creación de un de catálogo de vestigios franquistas y de galardones de la dictadura que perviven.

Medallas anuladas

En la revisión emprendida por la Policía Nacional ha sido el del agente Antonio González Pacheco el caso más sonado… pero no espontáneo, sino forzado por la entrada en vigor de la Ley de Memoria. Más conocido como Billy el Niño, este personaje central de la represión y las torturas del final del franquismo, que colgaba como sacos a sus interrogados y practicaba el karate con sus cuerpos, estaba en posesión de dos medallas al Mérito Policial y dos cruces de la misma orden, estas pensionadas. Se le retiraron a título póstumo, pues había fallecido en 2020.

La decisión que tomó Marlaska trascendió el 30 de diciembre de 2022, a un día de la nochevieja. En la misma revocación fueron incluidos los coroneles Vicente Carricondo y César Álvarez, y los tenientes coroneles Jesús Alnso y Pedro Izquierdo. Los cuatro fueron condenados en el proceso por el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, asonada en la que participaron como tenientes. Después de su condena habían sido premiados con medallas en nueve ocasiones.

La revocación que planea impulsar la Secretaría de Estado de Memoria Democrática de condecoraciones que supongan exaltación de la dictadura, sean vestigios simbólicos del franquismo o premien a violadores de los Derechos Humanos puede volverse especialmente peliaguda en los casos de cruces y grandes cruces militares.

Preguntadas fuentes de Defensa por el proceso, han preferido no hacer comentarios. La última gran “retirada” -ese es el verbo legalmente empleado- de una Gran Cruz del Mérito Militar dispuesta por ese área del Gobierno se publicó en el BOE el 13 de septiembre de 2023, y no con una firma de la ministra Margarita Robles, pues no era un decreto, sino una disposición cumpliendo una resolución de la Secretaría General Técnica de Defensa. Por decisión del Consejo de Ministros se revocó la Gran Cruz del Mérito Militar concedida en septiembre de 1975 a un general. Pero no era español, sino chileno: Augusto Pinochet Ugarte.