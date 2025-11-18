Indra muestra a Zelenski sus cuatro principales sistemas de defensa en plena gira del presidente ucraniano para captar ayuda europea

Entre importantes medidas de seguridad y discreción, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski ha reservado uno de los tramos iniciales más importantes de su viaje a España para visitar las instalaciones madrileñas de Indra, uno de los principales suministradores industriales españoles de apoyo militar a Ucrania.

El encuentro ha llevado la mirada de Zelenski y su séquito técnico y militar más allá de los radares Lanza, con los que Indra se había convertido ya en un suministrador clave de defensa antiaérea ucraniana desde 2023. El catálogo es más amplio, e incluye sistemas más proactivos, si bien también orientados al principal problema defensivo de Ucrania: la detección temprana y la lucha contra los misiles y los drones.

La tecnológica española ha mostrado a la delegación ucraniana -estaba presente un ministro clave para la defensa de Ucrania: Oleksandr Kamyshin, titular de Industrias Estratégicas- un arma autónoma contra amenazas a corta distancia, un robot terrestre con radar incorporado, un sistema portátil de radar de alerta anti dron y antibombardeo, y su complejo de neutralización radiomagnética y cinética de drones Aracne, En mayor o menor medida, todos los sistemas mostrados hoy a Zelenski están en uso o incorporados a la panoplia de las Fuerzas Armadas españolas.

Contactos

La visita del jefe de gobierno ucraniano culmina toda una cadena de contactos que se remontan a 2023 y que tuvo uno de sus momentos principales en junio pasado. Indra, como Escribano, Instalaza y otras compañías españolas, tiene representantes en Kiev cuya actividad y localización se llevan con gran discreción por motivos de seguridad. Los contactos habituales alcanzaron un rellano operativo en junio pasado, cuando una delegación de técnicos de Indra, con miembros de la Dirección de Sistemas de Defensa Aérea de la compañía. Los anfitriones, del ministerio ucraniano de Industrias Estratégicas, comunicaron su principal necesidad: sistemas de alerta contra drones, aviones, misiles… que pudieran ser incorporados a diversas plataformas aéreas, terrestres o marítimas o que pudieran ser transportados y montados con rapidez y ligereza, sin gran huella logística.

En esa descripción entra el radar más avanzado y ligero que este martes les ha mostrado la compañía española a los dirigentes ucranianos: el LTR-25, al que en Indra llaman “sistema táctico 3D”. Es un radar de vigilancia aérea capaz de superar diversos obstáculos del degradado entorno electrónico del frente en Ucrania, un área plagada por las señales que los dos bandos emiten para detectar, cegar o engañar al contrario.

El radar LTR-25 puede ser aerotransportado, o enviado en embarcaciones o vehículos terrestres para su montaje en hora y media, según ha recordad este martes la compañía.

Robots

La guerra de Ucrania es la más robotizada del mundo, y el país invadido por Rusia ha desarrollado toda una red industrial con numerosos ojos orientados a la búsqueda de novedades en este campo. Indra tiene una de ellas: es un dron terrestre (UGV) que, en este caso, no hace sólo de mula o de arma autónoma, sino de oteador. En Indra lo llaman por su combinación técnica: “UGV + Nemus”, porque el dron mostrado a Zelenski porta un radar compacto Nemus AESA (con elementos activos de escaneo ordenados informáticamente) apto para detectar munición merodeadora y drones aproximándose.

El mismo radar está diseñado para que pueda ser integrado -las capacidades de Indra para integración de tecnologías en plataformas variadas son uno de los principales puntos de interés de los ucranianos sobre la compañía española- en vehículos de combate. Entre ellos los Varta II, mejorado en las factorías ucranianas al calor y la urgencia de la actual guerra contra Rusia.

El UGV, por su parte, no solo puede llevar el radar; también puede transportar armas de control remoto o munición y pertrechos para unidades en punos avanzados a las que suministrar puede resultar muy costoso en bajas humanas.

El otro robot militar mostrado por Indra en esta visita ha sido el Odín I, también capaz de llevar una estación de armas controlada a distancia. Indra lo presenta como una solución para la defensa de enclaves contra otros robots terrestres, drones marinos o aéreos y munición que se encuentre ya próxima a su objetivo.

Cegar a los drones

El cuarto sistema por el que se han interesado los visitantes ucranianos, el Aracne, está ya probado por el Ejército. La última vez, en los ejercicios de guerra con y contra drones Atlas 25, en los que el Mando de Maniobra y los regimientos de artillería antiaérea se adiestraron en la defensa de sus propias posiciones y de una ciudad supuestamente atacada por diversas ofensivas don drones. La ciudad era Huelva y el campo de maniobras el del Médano del Loro, junto a Doñana.

Aracne no es un producto exclusivo de Indra. El sistema es, incluso, una metáfora del camino que toman las cosas en la industria española de defensa: integra los radares y sensores electro ópticos de la tecnológica española y las estaciones de disparo autónomo de Escribano, la compañía con la que negocian una fusión.

Además, Aracne incluye inhibidores de guerra electrónica y detectores de las frecuencias con que opera el adversario. Más que un sistema, es una estación de defensa: puede ver los drones enemigos, sentir sus señales electrónicas, cegarlos inhibiendo esas señales o destruirlos a tiros.