Dimite la 'mediadora' del Gobierno valenciano con las víctimas de la dana

La hasta ahora directora general de Prevención de Incendios, Rosa María Touris, ha dejado el Consell. El pleno del Ejecutivo autonómico ha aprobado este martes su cese "a petición propia", ha anunciado la vicepresidenta y portavoz del mismo, Susana Camarero, en la rueda de prensa posterior, una salida que debería tener una importancia menor en el Gobierno valenciano, más teniendo en cuenta la interinidad en la que se encuentra el propio 'president', sin embargo, es un adiós con un peso que va más allá del cargo que desempeña.

Porque aunque no hay Reglamento Orgánico Funcional que lo especifique, las responsabilidades de Touris superan ampliamente las de marcar las directrices para preparar posibles incendios: Touris estaba ejerciendo como responsable de atender el teléfono habilitado para las víctimas de la dana y, sobre todo, ejercer de mediación entre estas y el Ejecutivo autonómico, convertido en uno de los puntos débiles en los últimos meses para el propio Carlos Mazón.

Esta misión la asumió más allá de las competencias propias que especifica la ley para su puesto debido a su experiencia previa en la Guardia Civil, de la que es capitana, y donde ejerció como jefa de servicio del Centro Nacional de Desaparecidos, donde tenía entre sus cometidos atender al entorno de los ausentes a los que trataba de tranquilizarles ante las situaciones de angustia que vivían. De ahí que su salida sea más sensible de lo que aparenta el organigrama, más en un momento en el que se busca abrir una nueva etapa entre el Consell y las víctimas.

De momento, según ha explicado Camarero, el teléfono que se articuló para el contacto con las víctimas "continuará" y en su atención "habrá otra directora general", pero sin especificar quien. "Se anunciará", ha indicado la vicepresidenta que, no obstante, ha remarcado que no hay un cambio de etapa sino una "continuidad de puertas abiertas, respeto absoluto, y todo el interés de seguir reuniéndonos con todas aquellas víctimas que quieran".

Rosa Álvarez y Mariló Gradolí atienden a los medios tras su comparecencia en la Comisión de Peticiones / Redacción Levante-EMV

Cabe recordar, lo ha hecho la propia portavoz del Ejecutivo autonómico, que la semana pasada el vicepresidente segundo y responsable de la reconstrucción, Vicente Martínez Mus, sustituto de Francisco Gan Pampols, se reunió con un grupo de víctimas en ese intento por reconstruir puentes. "Estamos atendiendo a todas las víctimas", ha incidido Camarero. No obstante, a esa cita de la semana pasada no acudieron las representantes de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O y la Associació de Víctimes Dana 29 d’octubre de 2024, mayoritarias.

Carrusel de cargos

Sea una nueva etapa o una continuación, quien ya no estará de mediadora será Touris, cuyo papel en los 15 meses en el Consell ha sido incluso mayor. Entró agosto del año pasado tras la remodelación por la salida de Vox, como directora general de Prevención de Incendios Forestales, dentro de la Conselleria de Medio Ambiente, que encabezaba Mus y cuando ocurrió la dana su perfil técnico la impulsó como portavoz del Cecopi a partir del sexto día de emergencia.

Posteriormente, dentro de la reformulación del Consell tras la dana, fue nombrada directora general de Coordinación, control y seguimiento dentro de la Vicepresidencia Segunda para la Recuperación Social y Económica que dirige el teniente general retirado Francisco Gan Pampols. No obstante, en ese puesto estuvo apenas dos meses para volver a ser nombrada directora general de Prevención de Incendios Forestales, aunque esta vez dentro de la Conselleria de Emergencias.

Este carrusel de cargos y encomiendas en apenas año y medio han hecho que Camarero se centrara en su figura en su despedida, algo que no es del todo habitual en un director general. Así, la ha calificado de "excelente profesional" y de haber realizado una "labor encomiable", centrándose sobre todo en su función atendiendo a las víctimas. De momento, y con la investidura de Juanfran Pérez Llorca en el horizonte, no hay sustituta nombrada.