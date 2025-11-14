El juez procesa a Errejón por agresión sexual por el testimonio "coherente en lo esencial" de Mouliá

Tras una instrucción controvertida, que arrancó tras una denuncia presentada hace más de un año, el juez Adolfo Carretero ha acordado procesar al exdiputado y exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá. En el auto en el que acuerda finalizar su investigación y acercar al que fuera fundador de Podemos al banquillo, el juez incide en que Mouliaá "no tenía ningún móvil espurio, enemistad, odio o venganza" contra el político, "sino más bien todo lo contrario". Y subraya que "su declaración es coherente en lo esencial".

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y que tiene fecha de este mismo viernes, en el que se dan diez días a las acusaciones para que presenten sus escritos solicitando la apertura de juicio oral o el archivo de la causa. Por su parte, la actriz ya ha dado a conocer una primera reacción a través de su defensa, que ejerce el abogado Alfredo Arrién, y ha manifestado que el "solo sí es sí’ no es un lema, es un marco que protege, que aporta claridad y que sitúa los derechos de las víctimas en el centro".

La defensa de Errejón ya ha anunciado la interposición de un recurso porque, según esta parte, el auto justifica "de forma incomprensible e insólita" las contradicciones de la actriz ante el juez sobre lo ocurrido en una fiesta particular a finales de octubre de 2021, pero también ante la policía en el momento de interposición de la denuncia, lo que desvirtúa "los requisitos de la ausencia de incredibilidad, verosimilitud y persistencia en la incriminación". Reprocha al juez que únicamente haya tenido en cuenta a los testigos de la defensa, que no estuvieron presentes en la fiesta donde se cometieron los hechos.

El instructor ha adoptado esta decisión después de trece meses de investigación en los que ha tomado declaración al propio Errejón, a Mouliaá, a testigos y a psiquiatras. Como parte de las pesquisas, también llegó a pedir al exdiputado y a la actriz que aportaran las conversaciones que intercambiaron en las fechas cercanas a la agresión denunciada.

Según la denuncia de la artista, los hechos habrían tenido lugar en el marco de la presentación de un libro de Errejón y después de casi un año hablando por redes sociales. Mouliaá sostiene que al terminar el evento se fueron a tomar unas cervezas a un bar cercano y ella, que ya tenía previsto acudir esa noche a una fiesta en casa de un amigo, "por educación" invitó al dirigente a que la acompañara.

El juez considera que "los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental". Por ello, entiende que "el procedimiento no puede ser archivado en esta instancia". De ahí que conceda coherencia a su declaración.

Agrega en su auto que, al no existir testigos "presenciales" de los hechos y al contar con algunos testimonios de referencia y pruebas periciales, "el principal indicio probatorio" es la declaración de Mouliaá, que ha analizado "desde el punto de vista de un instructor y no de un juzgador". A ello se suma que Carretero no encuentra ningún "móvil espurio, enemistad, odio o venganza" contra Errejón, "sino más bien todo lo contrario". Y subraya que "su declaración es coherente en lo esencial".

Elisa Mouliaá e Íñigo Errejón, en imagen de archivo 02/4/2025 / EUROPA PRESS

"Aturdida" por la situación

"Las posibles lagunas o contradicciones en su declaración, las aclaró ante este instructor, tras un largo y exhaustivo interrogatorio, en el que en todo momento mantuvo la coherencia, explicando que si no reaccionó ante el abuso más rápidamente, como hizo en el tercer episodio, fue porque estaba aturdida, bloqueada ante la situación y la personalidad de su presunto agresor, además del efecto de la bebida y los medicamentos que tomaba", recalca.

Dimisión de Errejón

Para el juez, "no se ven vaguedades ni contradicciones" en la declaración de la actriz "salvo esa falta de reacción explicable por su bloqueo emocional y la repetida personalidad" de Errejón, que en ese momento era "un importante político". En este punto, además, Carretero remarca que el dirigente "dimitió de su cargo por conductas inapropiadas con mujeres", aunque Errejón manifestó que lo sucedido con Mouliaá no tuvo nada que ver con su decisión.

"En relación con la persistencia en la incriminación hay que decir que el retraso en la denuncia según el Tribunal Supremo es un dato a tener en cuenta, pero que no supone que la denuncia tenga que ser falsa", apunta. Y, respecto al hecho de que en una conversación telefónica Mouliaá haya dicho a una testigo que le parecía que los hechos no eran delito pero que tenía que denunciar, el juez incide en que ello "no supone que no lo sean". "La denunciante no es experta en Derecho ni tiene que calificar los hechos, bastando que los exponga, como ha hecho", agrega.

La denuncia

De acuerdo con el relato de Mouliáa, ya en el coche Errejón adoptó "una actitud dominante". Y en el ascensor directamente la habría agarrado "fuertemente" de la cintura y besado "de forma violenta", "dejándola sin respiración". Una vez en la fiesta y, tras bailar y charlar con los otros asistentes, la habría llevado "por la fuerza" a una habitación, donde se habrían producido varios tocamientos "sin el consentimiento" de la actriz.

La actriz describe en la denuncia que Errejón le quitó el sujetador, le profirió frases "lascivas" del tipo "cómo me pones" y acto seguido la empujó sobre la cama, se sacó su miembro y le hizo tocamientos. "Paralizada", "fue en ese momento cuando le dijo que ella quería seguir en la fiesta". Errejón le habría contestado que "salía de la habitación con la condición de que en 20 minutos ambos tenían que irse a su casa". "Estuvieron un rato más en la fiesta", pero se trasladaron rápidamente en un mismo coche al domicilio del político.

La actriz, Elisa Mouliaá, junto a su abogado, Alfredo Arrién, a su salida de los Juzgados de Plaza de Castilla tras entregar su móvil al juez del ‘caso Errejón’, a 13 de marzo de 2025, en Madrid (España). Elisa Mouliaá entrega su móvil al juez Adolfo Carretero, instructor que investiga al ex diputado Íñigo Errejón por agresión sexual. Tras ello, Mouliáa, donará a la ONG Mujeres en Acción el dinero que recibió por dar entrevistas en Mediaset sobre su caso, un total de 54.000 euros. POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press / Fernando Sánchez - Europa Press / Europa Press

Errejón siembre negado la versión de la actriz y solo reconoce haberla besado en el ascensor y haberle realizado tocamientos, "pero todo ello con su consentimiento". Ninguno de los testigos que han declarado en la investigación presenciaron los hechos, toda vez que se desarrollaron en intimidad.

Hoy, la actriz también ha manifestado a través de su defensa que durante meses ha sido objeto de "bulos, ruido y campañas" destinadas a desacreditarla, por lo que tras el procesamiento acordado por el juez "queda claro que ninguna estrategia de propaganda puede sustituir al análisis riguroso de las pruebas. La justicia ha decidido avanzar porque los hechos merecen ser valorados ante un tribunal. "No ha sido un trayecto sencillo. He soportado una presión pública que ninguna mujer debería enfrentar por ejercer su derecho a denunciar", agrega la víctima.