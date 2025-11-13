El PP ve refrendado que la amnistía es "corrupta e ilegal" tras la decisión del abogado general de la UE

El Partido Popular ve refrendado que la ley de amnistía que impulsó el Gobierno que preside Pedro Sánchez en beneficio de los condenados por el proceso soberanista en Cataluña es "corrupta e ilegal en Europa" tras la decisión del abogado general de la UE conocida esta jueves.

Desde la formación que preside Alberto Núñez Feijóo reaccionaron rápidamente tras conocerse que el abogado general de la Unión Europea Dean Spielmann considera que algunas disposiciones de la ley de amnistía relativas a la exención de la responsabilidad contable que se juzgaron en el Tribunal de Cuentas podrían ser incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva, pero, en cualquier caso, la extinción de responsabilidad de los demandados por actos que afecten a los intereses financieros de la Unión no es contraria al Derecho de la Unión. Tampoco lo es amnistiar a la célula de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) a los que se intervinieron sustancias susceptibles de convertirse en explosivos.

A través de un mensaje en la red social X, Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, señaló que "la amnistía de Sánchez, además de inmoral e ilegítima, no cumple con la legislación europea, según el abogado general de la UE". Y apostiló que "esta legislatura comenzó con una ley corrupta e ilegal en Europa. Este Gobierno es insostenible".

En su mensaje en las redes sociales, Gamarra, antigua número dos del PP y también ex portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, adjunta un pantallazo con un párrafo de las conclusiones de Spielmann, en concreto las referidas a la exención de responsabilidad contable. En declaraciones a los medios en el pasillo del Congreso, Gamarra aseguró que a la espera de la sentencia definitiva del Tribunal General de la Unión Europea (TJUE), porque "hay que ser respetuosos con los tiempos", lo que a su juicio plantea el abogado general es "se ha podido vulnerar por parte de España, por parte del Gobierno con la aprobación de esta ley, los principios del Estado de derecho, y por tanto se ha vulnerado lo que es la legislación europea". Para la vicesecretaria de los populares se trata de un asunto "de máxima gravedad" del que su partido venía "advirtiendo y alertando".

