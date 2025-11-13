Letizia impulsa el español en China y es recibida como una estrella de rock en una universidad de Pekín

En el último día de la visita de Estado a China, Letizia ha acudido este jueves a la Universidad Beiwai de Pekín, la más prestigiosa en China en estudios de lenguas, para dar un espaldarazo a la facultad que imparte los estudios de español. Chang Fuliang, decano de la Facultad de Estudios Hispánicos y Portugueses, y el rector de la Universidad de Estudios Extranjeros, Jia Wenjian, han hecho de anfitriones de un acto que ha homenajeado a los primeros profesores españoles, en los años 50. La expectación generada por la visita de la Reina ha llevado a varios centenares de jóvenes a esperarla apostados con móviles a la salida del edfiicio del campus para captar imágenes de ella, como si fuera una estrella de rock.

En estos momentos, más de 60.000 personas estudian español en China, en los diferentes niveles de enseñanza, gracias a más de 3.000 profesores (la mayoría asiáticos). En la facultad de Beiwai son 400 alumnos matriculados. Dos estudiantes de la Universidad Beiwai, Makeying y Alberto, han hablado de su experiencia aprendiendo los dos idiomas. La chica china ha dicho que se decidió por los estudios en español por ser una enamorada de la literatura de Cervantes y el estudiante español por sentirse interesado por el gigante oriental desde pequeño. Makeying estudió en la Pompeu Fabra de Barcelona en un intercambio y ha recordado el impacto que tuvo al poder celebrar un Sant Jordi en la ciudad catalana y poder recorrer ese día el Paseo de Gràcia y las Ramblas.

Años 50 del siglo XX

Según María Luisa Ochoa, consejera de la Embajada de España en la capital, hay 103 universidades con departamentos de español en todo el país. Unos 5.000 alumnos obtienen el grado de español y más de 12.000 ciudadanos chinos cursan anualmente estudios superiores en España. Chang, el decano, celebra el tirón de la lengua española y añade que está a punto de relanzarse la licenciatura de catalán, "interrumpida por la pandemia de covid", concreta. La Universidad Beiwei fue pionera en el establecimiento del primer programa universitario español en el país asiático.

Fue en la década de los años 50 del siglo pasado, tras la revolución maoísta de 1949. Los primeros profesores eran hispanoamericanos, de Argentina, Chile, México, Colombia y de Cuba, países con los que Pekín quería establecer buenas relaciones ya que buscaba contacto con países no alineados con Occidente. Con la apertura progresiva al mundo y el crecimiento milagroso de su economía, los chinos necesitaron más diplomáticos y profesionales que pudieran hablar español, así que Buawei vio crecer la demanda de plazas.