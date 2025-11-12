Comparecencia en el Congreso
Sánchez exige a Abascal que no pacte con el PP y que haya elecciones en la Comunitat Valenciana
El presidente del Gobierno advierte de que estará vigilante para que los acuerdos no incumplan los compromisos internacionales
Pedro Sánchez ha cambiado de interlocutor y ha dejado de pedirle a Alberto Núñez Feijóo que no pacte con Vox. En su lugar, el presidente del Gobierno ha apelado este miércoles al líder del partido de extrema derecha, Santiago Abascal, para reclamarle que no llegue a ningún acuerdo con el PP en la Comunitat Valenciana para investir como presidente al popular Juanfran Pérez Llorca y que, en lugar de ello, se convoquen elecciones.
"Desde esta tribuna le vuelvo a exigir, no al señor Feijóo sino al señor Abascal, que no pacten con la derecha y que vayan los valencianos a elecciones, que no quieren más dosis de negacionismo, lo que quieren es cambiar el rumbo después del desastre que ustedes han traído a la Comunitat Valenciana", ha sentenciado el jefe del Ejecutivo en su comparecencia en el Congreso para dar cuenta del estado de los servicios sociales, de los presuntos casos de corrupción que afectan a su entorno y del estado de la legislatura tras la ruptura con Junts.
Un día después de que Feijóo bendijera a Pérez Llorca como candidato del PP para la presidencia de la Generalitat valenciana, Sánchez ha criticado que ahora se inicien unas negociaciones entre Feijóo y Abascal "sin luz ni taquígrafos". En este sentido, el presidente del Gobierno ha querido lanzar una advertencia a los dos dirigentes: "Habrá que esperar al acuerdo si es que lo hay, pero, ya les advierto: el Gobierno de España va a estar vigilante para que ninguno de esos acuerdos vulnere nuestros compromisos internacionales europeos ni la legislación vigente en materia de derechos y libertades".
Por el momento, PP y Vox tienen hasta el próximo día 19 de noviembre para alcanzar un acuerdo en torno a Pérez Llorca. La formación de extrema derecha ya ha avisado que entre sus condiciones para investir al candidato popular está rechazar el Pacto Verde y poner límite a la acogida de migrantes en la Comunitat Valenciana.
