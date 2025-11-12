Pedro Sánchez interviene en la sesión de control al Gobierno en el Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles 12 de noviembre ante el Pleno del Congreso de los Diputados por una larga lista de asuntos, aunque intentará centrar el debate en la gestión de los servicios públicos, en especial la Sanidad, para tratar de atacar al PP. Por su parte, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, buscará visualizar que el jefe del Ejecutivo está "acorralado" por la corrupción y recalcará que la situación es "insostenible" al no tener Presupuestos ni mayoría parlamentaria.

Inicialmente, Sánchez solicitó comparecer a petición propia para informar del resultado del último Consejo Europeo celebrado en Bruselas y las recientes cumbres internacionales en las que ha participado, así como de "la situación de los servicios públicos en España" .

Y es este último punto el que ocupará buena parte de su intervención, según fuentes gubernamentales, para poner sobre la mesa lo que considera una degradación en la gestión de los servicios públicos, dependientes de las comunidades autónomas, la mayoría de ellas en manos del PP.

Sánchez impulsa este debate en plena crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, una de las crisis más importantes que ha tenido que gestionar el gobierno autonómico de Juanma Moreno, con el que el Ejecutivo espera desgastar a Alberto Núñez Feijóo.