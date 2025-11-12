En Directo
Cámara Baja
Pedro Sánchez interviene en la sesión de control al Gobierno en el Congreso
Alberto Núñez Feijóo, buscará visualizar que el jefe del Ejecutivo está "acorralado" por la corrupción y recalcará que la situación es "insostenible"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles 12 de noviembre ante el Pleno del Congreso de los Diputados por una larga lista de asuntos, aunque intentará centrar el debate en la gestión de los servicios públicos, en especial la Sanidad, para tratar de atacar al PP. Por su parte, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, buscará visualizar que el jefe del Ejecutivo está "acorralado" por la corrupción y recalcará que la situación es "insostenible" al no tener Presupuestos ni mayoría parlamentaria.
Inicialmente, Sánchez solicitó comparecer a petición propia para informar del resultado del último Consejo Europeo celebrado en Bruselas y las recientes cumbres internacionales en las que ha participado, así como de "la situación de los servicios públicos en España" .
Y es este último punto el que ocupará buena parte de su intervención, según fuentes gubernamentales, para poner sobre la mesa lo que considera una degradación en la gestión de los servicios públicos, dependientes de las comunidades autónomas, la mayoría de ellas en manos del PP.
Sánchez impulsa este debate en plena crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, una de las crisis más importantes que ha tenido que gestionar el gobierno autonómico de Juanma Moreno, con el que el Ejecutivo espera desgastar a Alberto Núñez Feijóo.
Los temas a tratar por Sánchez en el Congreso
La lista de asuntos a tratar en la comparecencia en la Cámara Baja ha ido engordando en las últimas semanas y, a petición del PP, Sánchez también debe dar cuenta de los casos de presunta corrupción que salpican a su familia y al PSOE.
En concreto los de Feijóo consiguieron incluir un punto en el orden del día para que Sánchez responda sobre la imputación de nuevos delitos a su esposa, Begoña Gómez, la investigación judicial a la socialista Leire Díez, así como "el incumplimiento de todas las recomendaciones en materia de prevención de la corrupción en la evaluación del GRECO que se tratarán en el Consejo de Europa".
El PP también ha avanzó que sacará otros temas en el debate como el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el ministro Ángel Víctor Torres y los pagos en efectivo a dirigentes del PSOE desde Ferraz.
