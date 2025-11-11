El PSPV analizará la comparecencia de Mazón en busca de "mentiras" y Compromís la tacha de "burla"

En el Grupo Socialista la comparecencia de Carlos Mazón no ha acabado con la salida del 'president' en funciones de la sala de la comisión ni cuando la presidenta de la misma ha dado por concluida la sesión. Su trabajo continuará en las próximas horas con un análisis pormenorizado de la media hora de intervención del jefe del Consell en busca de posibles mentiras, según ha explicado la líder del PSPV, Diana Morant, que pudieran tener su correspondiente demanda judicial, al incumplir la obligación de las investigaciones parlamentarias de decir la verdad.

"Vamos a estudiar su declaración de manera minuciosa posibles mentiras como lleva haciendo en todo este año", ha señalado la también ministra de Ciencia replicando en las reacciones ante la prensa las palabras que había anunciado su portavoz en la comisión, José Muñoz. Las haya o no, el análisis que hace la dirigente de la formación es que Mazón no ha contestado a "ninguna" de las preguntas planteadas por su partido, que ha vuelto a "insultar" a las víctimas y no ha mostrado "sentimiento de culpa".

"No me ha gustado nada", ha dicho Morant por resumir mientras ha lanzado calificativos como "indignante" o "lamentable" y ha afeado que su discurso genera "una brecha con la ciudadanía". "Es la antipolítica", ha añadido desde las Corts donde ha acudido a seguir la intervención del dirigente 'popular'. En argumentos concretos, ha lamentado que no asuma ninguna responsabilidad, ha insistido en que el 29 de octubre no falló el sistema, sino que falló el Consell y ha criticado la "total sintonía" que se ha visto en los discursos entre Mazón y Vox.

No tiene una opinión mucho más positiva el síndic de Compromís, Joan Baldoví, quien sí que ha intervenido dentro. Su sensación al acabar es similar a la de Morant, que no ha respondido a las preguntas lanzadas por la izquierda, que se ha dedicado "23 minutos a leer un discurso preparado" y que está "más pendiente de su relato judicial" que de resolver las dudas pendientes. "Ha sido el peor Mazón, el de las excusas, los bulos, el que se presenta como víctima e intenta como un calamar expandir la responsabilidad", ha cargado el dirigente valencianista.

Defensa de PP y Vox

A quien sí que ha convencido con sus explicaciones ha sido tanto a Vox, socio parlamentario necesario para que la legislatura continúe, como a su propio partido, el PP. "Por todo ello, president Mazón, muchas gracias", ha sido el final de la intervención en la comisión del portavoz 'popular', Fernando Pastor. Esa reivindicación la ha trasladado fuera reivindicando que el líder de su partido sí que ha comparecido en la comisión, a diferencia de Pedro Sánchez o los miembros del Gobierno central, y asegurando que ha visto a un "president sereno, humilde y coherente".

Esa comparación con el presidente del Gobierno también le ha servido al síndic voxista, José María Llanos, para defender la gestión de Mazón. "Mazón ha comparecido y Sánchez no va a comparecer", ha comenzado al tiempo que se ha dedicado principalmente a afear los reproches de la izquierda al propio 'president' en funciones, ejerciendo de oposición a la oposición. Así, ha criticado que tanto Compromís como PSPV hayan "mantenido su circo" durante la comparecencia y ha entendido que Mazón no les haya respondido "nada porque no le han preguntado nada".