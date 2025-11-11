En Directo
Minuto a minuto
Juicio al fiscal general del Estado, en directo | El juicio se retoma con el decano de abogados de Madrid y periodistas
El Tribunal Supremo sigue con el juicio que, por primera vez en la historia, sienta en el banquillo a un fiscal general del Estado
El Tribunal Supremo juzga a Álvaro García Ortiz, en la primera ocasión en la que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo, acusado por la presunta filtración de información sobre la investigación por fraude a Hacienda de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Ángeles Vázquez
Concluye el testimonio de Antonia Sanz y llega el turno del fiscal del Tribunal Supremo Agustín Hidalgo de Morillo, delegado de Protección de Datos de la Fiscalía General del Estado.
Ángeles Vázquez
El expediente, que quedó en suspenso al abrirse el procedimiento pena, fue archivado en septiembre, cuando la fiscal jefa de Inspección supo "de fuentes abiertas" que se había sobreseído la causa respecto de la fiscal jefa Provincial de Madrid y el fiscal que firmó la denuncia inicial contra el empresario Alberto González Amador.
Ángeles Vázquez
La fiscal jefa de Inspección de la Fiscalía General del Estado, María Antonia Sanz Gaite, que explicó que el 10 de mayo de 2024 dictó un decreto de archivo de los expedientes gubernativos abiertos a partir de una denuncia de Manos Limpias y del Colegio de Abogados, al haber abierto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el procedimiento penal que ha conducido al juicio.
Ángeles Vázquez
Termina de declarar el decano del ICAM y es llamada a declarar la jefa de Inspección de la Fiscalía General del Estado, María Antonia Sanz Gaite.
Ángeles Vázquez
El abogado del Estado Iñaki Ocio, en defensa del fiscal general, trató de que Eugenio Ribón declarara en relación con la noticia publicada por El Mundo que movilizó a la fiscalía, pero el decano se mantuvo firme: “No se hubiera realizado ninguna convocatoria por publicaciones en medios de comunicación […]. El Colegio actúa sobre la nota de prensa de la Fiscalía Provincial, que es cuando entiende que el abogado pierde su libertad, sin abogados independientes ni jueces independientes no hay Estado de derecho”. Aseguró que “toda la Abogacía de España comparte la misma preocupación por la nota. Es unánime en todos los Colegios”.
Ángeles Vázquez
A la pregunta de la defensa del fiscal general sobre por qué no actuó con el correo filtrado por el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y si el abogado de Alberto González Amador, Carlos Neira, pidió amparo al Colegio de la Abogacía, Eugenio Ribón sostuvo que a lo que el Colegio dio “relevancia es a la publicación de la nota de la Fiscalía Provincial”.
“El Colegio actúa sobre la nota de prensa de la Fiscalía Provincial, que es cuando entiende que el abogado pierde su libertad, y sin abogados independientes ni jueces independientes no hay Estado de derecho”, insistió el decano.
Ángeles Vázquez
El decano del ICAM señala que acudió a una reunión en Fiscalía General en la que estaba solo con "cinco compañeros de fiscalía". García Ortiz "plantea una nota entre Fiscalía y la Abogacía que, en mi opinión, era para poner paños calientes sobre la nota de la Fiscalía. Le respondo que no era la pretensión por la que habíamos ido a Fiscalía y que el tema trascendía por su gravedad; que lo que esperábamos era una investigación y depuración de responsabilidades", aseguró Eugenido Ribón.
Ángeles Vázquez
El decano del Colegio de la Abogacía, Eugenio Ribón, afirma que la fiscal jefa Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, “no es consciente” de la vulneración del derecho de defensa de la nota de prensa, en la que se da cuenta de las conversaciones entre defensor y ministerio público. En la conversación le confiensa “sentirse como un sandvich” por las presiones que sufre de “arriba y de abajo” en el seno de la Fiscalía.
Ángeles Vázquez
Al comenzar el interrogatorio, la defensa del fiscal general del Estado, ejercida por la Abogacía del Estado ha protestado al considerar que declaraba como testigo y no como perito. El presidente del tribunal, Andrés Martínez-Arrieta, ha rechazado la objeción de la defensa, al entender que puede responder sobre las comunicaciones entre abogados y fiscal como testigo y no necesariamente como perito.
Ángeles Vázquez
El juicio se reanuda unos minutos pasadas las 10 horas con el testimonio del decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, que ejerce la acusación popular contra el fiscal general del Estado, al entender de extrema gravedad la filtración de una comunicación entre abogado y el representante del ministerio público.
