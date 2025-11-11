La comparecencia de Mazón en la comisión de la dana, en frases

El president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, ha comparecido este martes en Las Cortes Valencianas para dar explicaciones sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024. Durante su intervención, Mazón ha afirmado que el día de la dana nadie le pidió "permiso para refrendar ni para refutar ninguna decisión del Cecopi" y ha dicho que estuvo "atento, haciendo llamadas para conocer la situación".

Estas son las frases más destacadas de la declaración de Mazón: