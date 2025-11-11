Antonio Sanz ficha de número 2 a un médico que trabaja en la privada: "Llevó bata blanca en el SAS y la volverá a llevar"

El Gobierno andaluz avanza en su reestructuración de la sanidad andaluza tras la crisis provocada por los fallos en los cribados, la mayor que ha sufrido el presidente Juanma Moreno desde su llegada a San Telmo. Este lunes se han dado dos nuevos pasos. Por un lado, se ha formalizado una oferta pública de empleo pactada con los sindicatos con 10.289 plazas para cubrir vacantes que se han generado y ampliar la plantilla. Por otro lado, el nuevo consejero, Antonio Sanz, ha fichado a su número dos: Nicolás Navarro Díaz, que sustituirá a María Luisa del Moral.

El nuevo viceconsejero, como ya ocurrió con uno de sus antecesores recientes, Miguel Ángel Guzmán (cuya vuelta a la actividad privada fue frenada in extremis por la Junta), proviene de una clínica privada. Concretamente, del Hospital HLA Inmaculada, donde es jefe de servicio. Una responsabilidad que hasta ahora compatibilizaba con una tenencia de alcaldía del Ayuntamiento de Motril y la vicepresidencia de la Diputación de Granada.

De nuevo se ha reabierto una polémica política sobre la relación entre los altos cargos de la sanidad pública y la privada. De hecho, el PSOE de María Jesús Montero denunciado públicamente esta elección nada más producirse y ha pedido explicaciones al consejero de Sanidad.

"Una excedencia forzosa"

"Tenía una excedencia forzosa por cargo público y no podía trabajar en el Servicio Andaluz de Salud por incompatibilidad, pero sí en esta clínica. Tiene su plaza en el SAS, ha llevado bata blanca en la sanidad pública y la volverá a llevar", argumentan desde el Gobierno andaluz, a través de su portavoz, Carolina España, que rechaza que pueda haber algún conflictos de intereses en los expedientes que tramite la Consejería de Sanidad relacionados con la empresa en la que hasta ahora ejercía Nicolás Navarro. De hecho, inciden en que este paso por la privada era una forma de seguir ejerciendo de forma compatible con un cargo público.

En su trayectoria, Nicolás Navarro ha sido médico especialista del área de Urgencias en el Hospital Universitario de Poniente de El Ejido (donde tiene la polaza en excedencia) y también trabajó como médico en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada. Sin embargo, esto se remonta al año 2007, ejercicio en el que entró en el Ayuntamiento de Motril como concejal y posteriormente en Diputación. Desde entonces su relación con la actividad sanitaria está vinculada al ejercicio en la clínica privada, según su currículum.

"Su trayectoria y formación es en el sistema público, pero con el objetivo de no perder su vinculación con la actividad sanitaria ha estado compatibilizando con el ejercicio en la privada. No es que no trabaje en el sistema público sino que no puede hacerlo por ser cargo público", subrayan desde la Consejería de Sanidad.

Ahora, su puesto de viceconsejero sí es incompatible con todos los cargos anteriores y por este motivo ha anunciado ya su renuncia al Ayuntamiento de Motril, a la Diputación de Granada y al hospital privado en el que ejercía.

Nueva etapa en la sanidad

Este nombramiento ha coincidido con uno de los pasos anunciados durante las últimas semanas para reforzar el sistema sanitario público andaluz tras la crisis de los cribados: la convocatoria de una oferta de empleo público con 10.989 plazas que incluyen las vacantes, las jubilaciones previstas y el incremento de plantilla anunciado por el consejero Antonio Sanz.

Un hito que debía reforzar el mensaje de defensa de lo público y rechazo de cualquier acusación de privatización que el presidente andaluz defendió en el último congreso regional del PP y que reforzó la consejera de Hacienda y portavoz Carolina España.

"El Servicio Andaluz de Salud se está moviento como núnca, vamos a llegar a niveles de inversión en sanidad a los que no habíamos llegado jamás", defendió Carolina España, quien defendió la gestión realizada por el ejecutivo autonómico de la crisis de los cribados de cáncer: "Hemos sido contundentes, diligentes y cuando hemos detectado un problema hemos dado la cara y hemos puesto soluciones para los andaluces que son quienes nos importan. Espero y confío en que a lo largo de estos días -semanas el consejero de salud pueda dar todos los detalles de esta cuestión".

El cese de la viceconsejera se trata de la sexta destitución por la crisis sanitaria que comenzó en octubre de este año. Hasta el momento, han dejado su cargo la consejera de Salud, Rocío Hernández, el jefe de Radiodiagnóstico del Hospital Virgen del Rocío, Javier Castell Monsalve, el delegado territorial de Salud en Sevilla, Manuel Molina, además de un secretario general y una directora de la Consejería.