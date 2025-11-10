El PSPV explora presentar candidato si hay un bloqueo de PP y Vox para acelerar el calendario electoral

Desde hace muchos meses, casi desde el inicio de la crisis política de Carlos Mazón por la gestión de la dana, los socialistas renunciaron a la moción de censura. La imposibilidad aritmética de sacar adelante una mayoría a la de PP y Vox, sumada a la imposibilidad también de que Diana Morant se presentara como alternativa al no ser diputada en las Corts, llevaron al partido a la estrategia del “Volem votar”. Es decir, la petición de elecciones anticipadas, aunque en la práctica era tan inviable como la moción.

Sin embargo, en el actual contexto de negociaciones para una sucesión controlada por PP y Vox, los socialistas sí están dispuestos a presionar jugando con el calendario parlamentario, en el caso de que las negociaciones no vayan tan bien como se espera. Según ha sabido este diario, el PSPV contempla la posibilidad de presentar un candidato a la investidura en caso de que PPCV y Vox encallaran. Lo haría con la pretensión de que el bloque conservador no tuviera el control de los tiempos parlamentarios y de activar el “reloj democrático”. En ese caso, todo indica que el candidato socialista sería Jose Muñoz por su papel actual de portavoz en las Corts.

Primera fecha límite: 19 de noviembre

Para entender este escenario hay que comprender primero el calendario parlamentario que se ha puesto en marcha desde la dimisión de Carlos Mazón como ‘president’. Después de su anuncio hace justo una semana, el calendario comenzó a correr al día siguiente, el martes 4 de noviembre, cuando se registró el documento de su renuncia. A partir de ahí se activó el mismo procedimiento que al iniciarse la legislatura. En primer lugar, se abre un plazo de 12 días hábiles para que los grupos parlamentarios puedan proponer candidatos. Esta primera fecha límite acaba el próximo 19 de noviembre, el miércoles de la semana que viene.

PP y Vox tienen, por tanto, una semana y media aún para ponerse de acuerdo en un nombre y en un programa. Todo indica que el acuerdo podría ser efectivo en los próximos días, pero tampoco se descarta una estrategia dilatoria, que permitiera a Vox exhibir su influencia y evidenciar la dependencia del PP, todo ello en un escenario político que es nacional, con elecciones en varias autonomías, la primera Extremadura, a finales de diciembre.

Llegados al 19 de noviembre y la presentación del nombre del candidato, la presidenta de las Corts, en este caso, Llanos Massó, de Vox, ha de convocar una junta de síndics y fijar la fecha del pleno de investidura entre tres y siete días (hábiles) después. El pleno de investidura se iría como máximo al 28 de noviembre. Al tratarse de un pleno de investidura, se entiende que además del candidato del PP respaldado por Vox (todos los focos apuntan a Juanfran Pérez Llorca, número dos de los populares), tanto PSPV como Compromís presentarían sus propios candidatos, presumiblemente el citado Muñoz y el síndic valencianista, Joan Baldoví.

Ese es el escenario esperado, que el PP pacte con Vox, vaya a la investidura y saque una mayoría, ya sea absoluta, en primera votación o simple, en segunda. Puede ocurrir un escenario B: el candidato no saca la mayoría porque Vox quiere seguir elevando sus pretensiones. Según el calendario electoral, hay dos meses de plazo desde la primera votación fallida. Vox podría seguir jugando con los tiempos, elevando sus exigencias. Habría una fecha límite de dos meses, antes de que se activara el periodo electoral. Se deberían celebrar comicios a los 54 días.

Sin acuerdo en doce días

Hay, sin embargo, un tercer escenario. Si las negociaciones entre PP y Vox no fructificaran en los próximos días, por falta de acuerdo en el candidato o porque Vox quiere dilatar las negociaciones para condicionar el calendario electoral de otras comunidades, podría darse el escenario de que no se va a un pleno de investidura, porque ningún partido propone un candidato. Es un escenario desconocido, pero que conduciría a una especie de 'limbo' donde el Consell permanecería en funciones.

Es en este contexto en el que el PSPV está estudiando si presentaría un candidato, para tratar de activar el reloj parlamentario y que empezaran a cumplirse los plazos electorales. Algo parecido ocurrió en el Congreso en 2016, cuando Rajoy no podía formar mayoría y Pedro Sánchez se enrocó en el "no es no" para facilitarle la investidura.

De momento, los socialistas mantienen como respuesta oficial que quien tiene la mayoría en las Corts es el PP y le corresponde presentar un candidato. “El PSPV reclama elecciones para salir de la crisis política provocada por el PP”, añaden. Y conceden: “Si acaba el plazo para que la derecha presente un candidato y no lo hace, habrá que ver qué ocurre con los plazos establecidos para llegar a la convocatoria de elecciones anticipadas”.