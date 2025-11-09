Juanma Moreno trata de retomar el control tras su gran crisis: del 'milagro' de derribar al PSOE al de revalidar la mayoría absoluta

El congreso del PP andaluz iba a ser un paseo bajo palio para Juanma Moreno. En realidad lo está siendo pero hubo un zamarreo previo que generó muchos nervios. Quienes estén más cerca del presidente de la Junta admiten que lo ha pasado "muy mal" con la crisis de los cribados, que ha evidenciado fallos en su gestión y ha provocado una erosión en su imagen que nunca hasta antes había padecido. "Cuando oyes hablar de políticas criminales…", señala alguien del círculo más estrecho del presidente. Tanto que por momentos lo han visto, dicen, peor que en la pandemia.

El problema de Moreno es que no se lo esperaba. Quien ha tenido un accidente de coche cuenta como todo se va al traste en segundos, no da tiempo ni a reaccionar. Esa es la sensación que ha tenido el presidente andaluz: "Me sentí superado", ha admitido. Ha sido un palo tras siete años de gobierno y tres de oasis andaluz, con una oposición débil y enfrascada en sus cuitas internas. Ha estado muy mal acostumbrado.

Tenía una hoja de ruta perfectamente planificada que le ha saltado por los aires. Tras la presentación de su libro de memorias, venía un congreso del PP andaluz que iba a ser un paseíllo triunfal. Ahora se tiene que convertir en la oportunidad de perimetrar daños y volver a embridar la situación política en Andalucía. La sensación de pérdida de control de las últimas semanas, con una polémica por los problemas graves en la gestión de la sanidad pública, ha generado inseguridades que hasta entonces no existían. Quizás ha venido hasta bien, admiten quienes hablan más con Moreno, porque el PP andaluz iba demasiado sobrado, relajado de más.

Camino a las elecciones

Moreno abrirá las urnas al final de primavera para que los andaluces voten a final de mayo o junio. Eso dice. No todo está planificado porque el temor a que Pedro Sánchez, tras el último aldabonazo de Junts, decida finiquitar la legislatura y convocar con las andaluzas, está ahí. No hay señales de un adelanto de las generales pero ese botón solo lo puede pulsar Sánchez. Extremadura celebrará elecciones, la dimisión de Mazón, tras un daño grave a la imagen del PP de Feijóo, abre un escenario incierto en la Comunidad Valenciana, Castilla y León también irá por delante de Andalucía y en todas estas comunidades Vox es imprescindible y puede marcar el guion político. Justo lo que menos le interesa a Moreno, acudir a las urnas con un PP echado a los brazos de Santiago Abascal. Aquí Vox ya ha dejado claro que le va a arrear duramente.

Si algo tiene claro el PP, el lema de su congreso es "Siempre Andalucía", es que la ‘marca Juanma’ sigue cotizando por encima de las siglas PP. La estrategia electoral marcada difiere poco de la que se siguió, con éxito, en las últimas andaluzas de 2022, donde selló una histórica mayoría absoluta. Las encuestas dejan en vilo esa absoluta pero en el puente de mando del partido insisten en que es cuestión de trabajar bien los próximos meses y en que hay escaños en el aire que se dirimen en un millar de votos. "¡Es que mil votos es una calle!", señalan. Como baza clave señalan la desunión de la izquierda, convencidos de que mientras el conglomerado de partidos a la izquierda del PSOE vayan a su bola, ese bloque nunca sumará.

El PP andaluz trabajó con éxito una estrategia electoral 'atrapatodo', capaz de convencer a los socialistas desencantados de que Moreno era la única garantía para frenar a la Vox y a la vez de advertir, a quien se había decantado en citas anteriores por el partido de Abascal, de que era un riesgo inclinarse por la extrema derecha porque podía dar alas al 'sanchismo'. Un maridaje de carne y pescado que tuvo éxito. El mensaje político que le hemos oído hasta ahora difiere poco. Apela a los andaluces a pensar lo que perderían si se esfuma la estabilidad de la mayoría absoluta. ¿Saben lo que sería no poder tener presupuestos en tiempo y forma?, insiste el presidente andaluz en cada acto. Las encuestas postelectorales del CIS dijeron que se llevó un 31% de voto de Vox y un 16% del PSOE.

La revolución del PP andaluz

"El congreso es una mezcla entre El Hormiguero y Broncano", dijo el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo. A veces parece que Moreno minusvalora lo importante que ha sido el equipo que tiene en el partido, que ha sido capaz de darle una vuelta como un calcetín a una organización que era casposa y antigua, que no tenía penetración ninguna en los pueblos de Andalucía y que rezumaba atonía y resignación. El PP andaluz ha cambiado tanto de imagen como la de aquel Moreno de poco carisma, carita redonda y patillas gruesas que desembarcó en 2014.

La modernización del PP andaluz es una parte del milagro de Moreno a la que el presidente ha dedicado poco espacio en sus discursos y que es clave no solo para gobernar en la Junta sino para tener alcaldías que nunca antes pensó que podía alcanzar. Repullo desembarcó en la calle San Fernando con formas e ideas revolucionarias, mucho ‘big data’, análisis a pie de calle y lectura cruzada de datos. Un laboratorio político moderno y sin trincheras que en el PP-A ni se sabía que existía. Los 'halcones', el ala más dura del PP andaluz, miran con desprecio una estrategia que creen que es demasiado naif. En la crisis de la sanidad hay quien ha criticado que desde el aparato del partido ha faltado colmillo y se haya cedido mucho espacio al PSOE.

Lo cierto es que Moreno sabe que con Repullo tiene un valor seguro y que sería un riesgo innecesario a las puertas de unas elecciones remover una estructura que le valió una mayoría absoluta hace cuatro años. Otra cosa es que en un futuro Gobierno, Repullo pueda tener un asiento y el PP-A endurecer su tono. Eso se verá. Por ahora, Moreno hace su discurso de la vía andaluza moderada, de centro y sereno. La incógnita mayor es el voto joven, seducido por Vox, y el efecto en las mujeres de crisis como la de la sanidad.

Los tiempos del "desdén" y la "sorna"

Moreno llegó en 2014 y se enfrentó a unas elecciones como un perfecto desconocido. Cuenta muchas veces que se acodaba en las barras a tomar café y oía como hablaban de él, mal, sin saber que el líder del PP era quien estaba allí al lado pegando la oreja. Habla de "desdén" y de frustración por la “sorna” hacia su candidatura. Allí se acuño el “To pa ná”, que viene en su libro Manual de Convivencia, y que asumía hasta su propio equipo. En 2018 él insiste en que no fue suerte sino una campaña bien planificada y mucho trabajo lo que llevó al PP a la Junta por primera vez acabando con 37 años ininterrumpidos de hegemonía socialista. El hecho cierto es que el PP alcanzó la Junta de Andalucía con el peor resultado de la historia en las urnas. Su voto se lo tragó Cs y Vox, con ellos derribó al PSOE. El mérito real de Moreno estuvo después. Una vez que se sentó en la presidencia de la Junta.

Llega ahora con el alma en vilo, con la mayoría absoluta sin garantizar, con Vox en un momento álgido y con un aviso serio por la sanidad. Todo lo que viene está por escribir pero desde luego el PP parte con ventaja. Lo que hoy es un escenario difícil, mantener una mayoría absoluta, hubiera sido un sueño inalcanzable, un milagro, durante muchísimos años en Andalucía.