PP
Directo | Feijóo clausura el congreso del PP de Andalucía
Juanma Moreno fue reelegido ayer como líder del partido en la región, con un 99,95 por ciento de los votos
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, clausura el Congreso del PP andaluz junto a Juanma Moreno, reelegido como presidente regional de la formación y que se ha fijado como principal objetivo renovar la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas del próximo año.
Este sábado, Moreno fue reelegido este como líder del PP andaluz, por cuarta vez, con un 99,95 por ciento de los votos de los compromisarios que participan en el congreso de la formación.
Moreno inicia su cuarta etapa al frente del PP de Andalucía, al que llegó en 2014, con la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas, en las que buscará mantener la mayoría absoluta que consiguió en los comicios de 2022.
Sólo tres votos no han contabilizado para el presidente andaluz, dos de ellos nulos y uno de una persona que se ha votado a sí misma.
Moreno ha dicho, tras conocer los resultados, que se va a "dejar la piel" para tener la "mayoría de la estabilidad" y ha vaticinado que van a ganar las elecciones "bien".
Ha advertido a los populares de que les esperan meses de "zancadillas" porque quienes saben "jugar sucio" lo van a hacer, pero ha pedido a los suyos que sigan con "dignidad, respeto y educación".
- La víctima del crimen de la vieja estación de autobuses de Vigo estaba indefensa y recibió cuchilladas en cuello, tórax y costado
- Condenado un supermercado de Pontevedra por vaciar la taquilla de una trabajadora mientras estaba de baja
- Una vuelta de tuerca inesperada
- La capital del gótico gallego a solo hora y media de Vigo: un pueblo rodeado de naturaleza, tiene el primer parque temático de España y recomendado por National Geographic
- El nuevo estadio del Betis se «cuela» en la carrera de Vigo hacia el Mundial
- Proyectan dos «glampings» en Nigrán con 29 cabañas y 30 tiendas de lujo
- Descubren en Vigo a tres personas, dos menores, ocultas en una plataforma de carga a punto de embarcar hacia Reino Unido
- Ofrenda floral ante la chabola del crimen de la estación de autobuses de Vigo