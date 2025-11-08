Congreso del PP andaluz
La ausencia de Ayuso deja todo el protagonismo a Juanma Moreno en su proclamación como candidato
El presidente pone el foco en los jóvenes y en los problemas de acceso a la vivienda y el empleo para tratar de frenar el crecimiento de Vox en ese segmento de población
Javier Alonso
La presencia de Isabel Díaz Ayuso era uno de los grandes hitos del congreso del PP-A en la jornada de proclamación oficial de la candidatura de Juanma Moreno a las próximas elecciones autonómicas. Era una apuesta arriesgada. Por un lado, suponía un guiño a un electorado andaluz que podía estar debatiéndose entre los populares y la extrema derecha de Vox. Pero por otro lado, cuestionaba el guion de "moderación" que se ha escrito para esta campaña para las elecciones autonómicas e inevitablemente iba a arrebatar todo el protagonismo al presidente de la Junta de Andalucía.
Finalmente, los riesgos han quedado disipados a primera hora de la mañana. La presidenta ha cancelado su presencia en Sevilla alegando una "leve indisposición" y dejando a Fernando López Miras, el presidente de la Comunidad de Murcia como único barón territorial presente en el congreso. Su perfil, al contrario del Isabel Díaz Ayuso, es más similar al de Juanma Moreno aunque evidentemente su repercusión y alcance son mucho menores al de la líder madrileña.
La prioridad son los jóvenes
Con la ausencia de Isabel Díaz Ayuso, el PP-A tiene vía libre para recuperar su discurso de "moderación y diálogo" y a centrarse en lo que se considera la prioridad política: recuperar el voto joven que se está desplazando de forma progresiva hacia la extrema derecha de Vox.
"Los jóvenes van a tener un protagonismo especial. Vamos a analizar qué podemos hacer en temas que son claves para ellos como la vivienda o los salarios tan bajos que tienen en los empleos", ha apuntado el presidente andaluz a su llegada a Fibes.
La encrucijada valenciana
Además de la presencia de Isabel Díaz Ayuso, otra pieza de la política nacional marca este congreso regional. El PP llega a su cita clave en Andalucía con la crisis valenciana abierta en canal tras la dimisión de Carlos Mazón y las dificultades para pactar un sucesor con Vox.
"Espero que se acabe el politiqueo y que nos pongamos en marcha para la reconstrucción valenciana que es lo importante", se limitó a señalar el presidente andaluz, quien alegó no conocer los detalles de la negociación para la sucesión de Mazón.
No obstante, la presencia de Miguel Tellado, secretario de Organización del PP, este sábado y el cierre el domingo por parte de Alberto Núñez Feijóo estarán marcados en buena medida por la situación valenciana.
