El Gobierno permite a los ayuntamientos comprar suelo inundable con los fondos de reconstrucción para evitar su uso residencial

Los ayuntamientos de los municipios afectados por la dana podrán comprar suelo altamente inundable con los fondos de reconstrucción otorgados por el Gobierno para evitar su uso residencial. Ahora los consistorios con la ayuda asignada dentro del plan de recuperación podrán comprar suelo junto al barranco para destinarlos a aparcamientos elevados, parques inundables o otro tipo de actividad resiliente, y así evitar la construcción de vivienda.

Esta es la principal de las novedades que presenta el decreto aprobado en el ultimo Consejo de Ministros que responde a la petición de las localidades afectadas por la dana, que se quejaban de las limitaciones ofrecidas por la anterior norma a la hora de reconstruir los edificios dañados con los fondos del Gobierno que lidera Pedro Sánchez.

Llegada de Arcadi al ayuntamiento de silla acompañado por el alcalde Vicente zaragozá / P.O.

El secretario de Estado, Arcadi España, ha sido el encargado de presentar este viernes por la mañana el nuevo decreto a los alcaldes y alcaldesas que han acudido al Teatro de la Plaça de Silla. Allí, se ha informado que otra de las grandes novedades es que los consistorios podrán actuar sobre todo el dominio público hidráulico de acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para reforzar cualquier actividad destinada a la protección.

"Este decreto es fruto de hablar con alcaldes y alcaldesas y escuchar sus peticiones. Seguimos trabajando en la recuperación de estas zonas con 8.200 millones de euros, un 10'3 % del PIB de toda la provincia de Valencia" señaló Arcadi España, quien afirmó que este nuevo decreto no supone ningún aumento de la inversión ni de plazos.

Los municipios denuncian la demora en las memorias

Precisamente la demora en la aprobación de las memorias es otro de los problemas planteados por los municipios. "Estamos haciendo algo que nunca habíamos hecho antes. Solíamos subvencionar el 50% de las obras y ahora es el 100%. Hemos ofrecido la empresa pública Tragsa para poder hacer las memorias y también quiero agradecer el gran esfuerzo de los técnicos municipales y los alcaldes y alcaldesas. Pero hay que entender que con dinero público hay que actuar con cautela. Todo el dinero empleado está en el visor que se creó que algunas administraciones en lugar de quejarse deberían ejercer sus propias funciones", señaló.

A la presentación realizada por Arcadi España, además de la comisionada de la Dana, Zulima Pérez, también estuvieron presentes alcaldes como Vicente Zaragozá (Silla), Carlos F. Bielsa (Mislata), Conxa García (Picassent), Cristina Mora (Quart de Poblet), Vicente Ciscar (Paiporta), Alberto Primo (Alcàsser), Eva Sanz (Benetússer), Juan Ramón Adsuara (Alfafar) o Javier Mansilla (Manises).