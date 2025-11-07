La trama de la militante del PSOE Leire Díez ofreció al fiscal Stampa un encuentro con "Santos C.": "Alucino, muy raro"

El juez de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, cuenta ya con la documentación aportada por los denunciantes en relación con la presunta trama orquesta en torno a la exmilitante socialista Leire Díez para desprestigiar al número dos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fiscales o jueces. Entre lo aportado figuran los mensajes que el fiscal Ignacio Stampa se cruzó con el empresario Luis del Rivero el pasado 30 de abril, en la que quedan con "el enviado", al que identifica con "Santos C."

En la documentación aportada por el fiscal Anticorrupción, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, figuran los mensajes que se cruzó con el que constructor y con la exmilitante socialista, así como el acta notarial que levantó de los encuentros y del contenido de su teléfono tras conocerse las prácticas en la que estaría implicada esta última, imputada por los delitos de cohecho y tráfico de influencias. Su citación se ha pospuesto al día 17.

En la primera de esas conversaciones con Del Rivero, este le dice que al encuentro, fijado para el siguiente 7 de mayo en sus oficinas, irá también el empresario imputado en la causa, Javier Pérez Dolset, y "el enviado". Al preguntar Stampa si se trataba de la misma persona, Del Rivero responde que "Santos C." El fiscal muestra su sorpresa con una ristra de emoticonos de ojos saltones y añade: "Ya, ya. Alucino. Muy raro". El empresario le responde con un "oír, ver y callar" y el fiscal contesta: "Eso lo tengo cristalino".