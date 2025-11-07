La Audiencia de Madrid confirma procesamiento de González Amador y rechaza más diligencias antes de llegar a juicio
La sustituta de la juez Iglesias ya abrió el juicio oral el pasado septiembre y añadió la pertenencia a grupo criminal
La Audiencia de Madrid ha rechazado el recurso que interpueso la defensa del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta Madrileña, contra su auto de procesamiento por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental. El abogado Gabriel Rodríguez Ramos acudió al tribunal de apelación señalando la necesidad de prácticar más prueba de descargo, pero los magistrados le responden que éstas no son "ni necesarias ni útiles para esclarecer los hechos objeto de investigación", y ratifican la decisión de sentarle en el banquillo.
En todo caso, y al no tratarse de recursos de carácter suspensivo, el procedimiento siguió su curso y el pasado mes de septiembre la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que había asumido provisionalmente la causa al jubilarse Iglesias, dictó la apertura de juicio oral contra el empresario por cuatro delitos. A los dos fraudes contra Hacienda y la falsedad contable incorpora ahora el de organización criminal.
Suscríbete para seguir leyendo
- Homicidio en la estación de autobuses de Vigo: «Llama a la Policía que mataron a Roberto, está lleno de sangre»
- Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados
- La Xunta niega la jubilación a un profesor de Vigo con una depresión «irreversible» diagnosticada por tres especialistas
- Las gallinas de los corrales de 40 concellos de Galicia, confinadas para frenar la gripe aviar
- Cinco familias demandan por acoso escolar al Compañía de María de Cangas
- Pesar en Silleda por la muerte de Vicente Dacosta a los 41 años
- El hostelero investigado por el caso del agua contaminada con sosa cáustica: «El problema vino de la botella»
- La chapelana Rosana González, reina de la belleza