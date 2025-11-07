Una de las acusaciones pide un vídeo de À Punt en el que se oye a Pradas decir: "Es una explosión en todas partes: Carlet, Chiva, Utiel"

Existen más vídeos del dia de la dana en Valencia y del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia, que al parecer no se han incorporado hasta ahora a la causa de la dana. Aunque sí se han emitido tanto en À Punt como en RTVE.

El letrado señala que las imágenes se incluyen en el documental emitido por RTVE con motivo del aniversario de la dana, 'Cecopi: les hores critiques'. Y "al margen de muchas cuestiones de interés para la causa se incorporan fragmentos de un plano secuencia, de vídeo y audio, cuya grabación se realizó por À Punt, la cadena que suministraba las imágenes durante la emergencia, pero al que RTVE accedió posteriormente con sonido". Y que "salvo error u omisión, no consta como remitido ese plano secuencia al que nos referimos".

En una de las imágenes se escucha a Salomé Pradas, la consellera de Justicia e Interior hace un año, y mando único de la emergencia del día de la dana desde que se decretó el nivel 2 de Emergencia para la comarca de Requena-Utiel a las 15 horas, dar explicaciones a Carlos Mazón, que llegó a las 20.28 horas al Centro de Coordinación de Emergencias. Pradas está investigada en la causa que investiga las 229 muertes del 29 de octubre, de las que acaba de cumplirse un año.

El letrado incluye la transcripción de la grabación, incluida en el vídeo emitido por RTVE.

-Salomé Pradas: "Es una explosión, una explosión meteorológica nunca conocida en años. Esa es la palabra. Es una explosión. Es que ha habido hasta tornados. Yo cuando estaba en Carlet había un tornado (…) Pero en todas partes. En Chiva, en Utiel… En Utiel es que no pueden acceder, no saben lo que hay. Ni la UME".

-Carlos Mazón: (ininteligible)

-Salomé Pradas: "Nosotros acabamos de hablar…Ellos no tienen medios. Si no puede entrar ni la UME a Utiel".

-Carlos Mazón: "Voy a llamarla (a la Delegada del Gobierno Pilar Bernabé)"

-Salomé Pradas: "No, no, llámala. Si está conectada, President".

-Raúl Quilez (actual director general de Innovación en Emergencias): El problema es que estamos pasando un momento de incertidumbre que no sabemos realmente lo que hay…

-Salomé Pradas: No saben ni qué hacer bien.

-Carlos Mazón: ¡Estoy sin cobertura! ¡No lo entiendo!

-Salomé Pradas: No, es que ha caído toda la red. Llámala desde aquí.

-Carlos Mazón: ¿Me pasa a mí o…?

-Salomé Pradas: No, yo tengo Vodafone y puedes llamar.

-Carlos Mazón: ¿Y voy a estar sin cobertura todo el rato?

-Salomé Pradas: Pilar, te paso al President, ¿vale?

(suena una alerta)

-A las 20.33. Mazón habla con Bernabé desde el teléfono móvil de Salomé Pradas

-Carlos Mazón: No está llegando mucha…Ya no sabes qué es lo…

El abogado de Acció Cultural del País Valencià (ACPV) Manolo Mata explica a la magistrada de la dana que ha accedido "a partes de estas conversaciones bien por los brutos remitidos por Emergencias, bien por los brutos remitidos por À Punt, pero no algunas de las imágenes emitidas con origen en ese plano secuencia con sonido que fue grabado por À Punt". Por ello, pide incorporar el video emitido por RTVE el 29 de octubre. Y requerir a À Punt para que "verifiquen en sus archivos las imágenes y sonido que constan en el cuerpo de este escrito y remitan las mismas al Tribunal al no constar, salvo error u omisión, las mismas".

El bruto de los vídeos ocultos desde hace meses

Durante los primeros meses de la instrucción de la causa de la dana no se tenía ninguna imagen del 29 de octubre en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana. La exconsellera Salomé Pradas aportó al juzgado la única imagen que se tenía de las primeras horas del Cecopi, ya que el departamento que dirigía no publicó ninguna imagen, ni video en la página web oficial de la Generalitat Valenciana hasta el 10 de noviembre de 2024. Ni el 29 de octubre, ni en los días posteriores.

Aunque en su perfil de una red social, Pradas sí publicó un video editado con imágenes captadas durante la jornada del 29 de octubre, incluido el Cecopi y otros momentos inéditos, que no se habían aportado a la causa. Las imágenes las grabó el asesor de Pradas para asuntos generales, Marco Presa Pasquinucci, a quien se observa en los vídeos del Cecopi que la Conselleria de Emergencias envió al juzgado de Catarroja el pasado mes de septiembre, once meses después de la dana.

La fotografía del Cecopi durante la tarde del 29 de octubre aportada por Salomé Pradas a la causa. / Europa Press

Petición a la productora, Emergencias y la Sgise

Acció Cultural del País Valencià ya solicitó que "se amplíara el requerimiento a la mercantil Envidea Multimedia, a la Sgise (Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias) [que formalizó el contrato con la productora] y la a Conselleria de Emergencias del bruto que corresponda al vídeo que hemos adjuntado, sin ningún tipo de edición de la grabación y sonido" y que remitió las imágenes en dos envíos distintos, a pesar de que inicialmente se dijo que no exisitían imágenes del Cecopi.