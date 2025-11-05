En Directo
21D: elecciones en Extremadura
El presidente Pedro Sánchez inicia la precampaña electoral de Extremadura en Mérida
Primer acto de precampaña electoral del Partido Socialista de Extremadura con la presencia del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El acto se desarrolla en el hotel Las Lomas de Mérida
A un mes vista del inicio oficial de la campaña electoral en Extremadura, los partidos políticos engrasan la maquinaria y el PSOE celebra un acto político con presencia del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de los socialistas extremeños y candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. También participan la vicesecretaria general de Juventudes Socialistas de Extremadura, Laura Iglesias Cano, secretario general del PSOE de Mérida y alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, y la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez.
El evento preelectoral arranca a las 18.00 horas en el hotel Las Lomas de Mérida.
- Muere Amaya, la mujer del ingeniero vigués que hace cuatro meses hizo un llamamiento desesperado para salvarle la vida
- Freire modifica el buque para la Armada tras hallar un fallo que afectaba a la navegación
- Iago Aspas saca del paro a Daimiel y a Guille: la televisiva dupla de la NBA deja de estar 'Los lunes al sol' y se pasa al fútbol
- Vigo encenderá las luces de Navidad el 15 de noviembre
- Siete vueltas y 40 minutos de espera: el primer Iberia hacia Vigo continúa la mala racha tras cambiar su horario
- Casi 600.000 euros de indemnización por una fatal demora en el diagnóstico
- Mayores y familias se van de sus pisos tras estar siete meses sin ascensor
- La A-55 reduce su velocidad al mínimo legal: 60 km/h durante casi 3.000 metros