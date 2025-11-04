La UCO asegura que Koldo consiguió "implicar a los entonces ministros de Transportes y Trabajo" en las maniobras de Aldama con las mascarillas

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la venta de mascarillas de la trama de empresas liderada por el comisionista Víctor de Aldama al Gobierno de Canarias destaca que la influencia de Koldo García "no se limitaba a la Administración canaria, sino que se extendería hasta a la Administración central, consiguiendo implicar a los entonces ministros de Transportes y de Trabajo", en alusión al propio José Luis Ábalos y Yolanda Díaz.

Los agentes hacen esta aseveración al hallar un mensaje de Ábalos a su asesor en el que, de forma literal, decía: "Se me olvidó decirte que la ministra de Trabajo me dijo que mañana estará la certificación de las mascarillas de Canarias". En ese momento, Aldama trataba de conseguir que el Gobierno canario le pagara por unas mascarillas que el Ejecutivo insular consideró que no eran válidas. Por eso, reclamó al asesor que se dirigiera al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Sevilla, que se encargaba de dar el visto bueno a los tapabocas.

Después, la UCO recalca que las gestiones de Koldo García en las Administraciones públicas se produce mientras Aldama le abonaba "una remuneración mensual de 10.000 euros en efectivo [...] para mantener su capacidad de influencia en el seno del Ministerio de Transportes".

También sostiene el informe policial que el asesor de Ábalos "habría sido capaz de aunar los esfuerzos de varios responsables de la Administración, entre ellos el presidente canario, el Director del Servicio Canario de Salud, el Director de la Unidad de Emergencias y gestión de Crisis y el Director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Sevilla".