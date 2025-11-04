CASO LEIRE DÍEZ
El juez acepta la personación de García-Castellón y Aldama como "víctimas" de la excargo del PSOE Leire Díez
El magistrado Arturo Zamarriego apunta que la excargo del PSOE buscó y difundió información de "ambos perjudicados"
El juez Arturo Zamarriego ha aceptado que el magistrado jubilado Manuel García-Castellón y el comisionista Víctor de Aldama puedan ejercer la acusación contra la excargo del PSOE Leire Díez "por su condición de víctimas o perjudicados de los hechos objeto de investigación en las presentes, en particular, la búsqueda de información y difusión de la misma respecto a ambos perjudicados", indica la resolución de 4 de noviembre, a la que ha tenido acceso esta redacción.
