CASO LEIRE DÍEZ

El juez acepta la personación de García-Castellón y Aldama como "víctimas" de la excargo del PSOE Leire Díez

El magistrado Arturo Zamarriego apunta que la excargo del PSOE buscó y difundió información de "ambos perjudicados"

Archivo - El empresario Víctor de Aldama y la exmilitante socialista Leire Díez, durante una rueda de prensa en el Hotel Novotel, a 4 de junio de 2025, en Madrid (España).

Archivo - El empresario Víctor de Aldama y la exmilitante socialista Leire Díez, durante una rueda de prensa en el Hotel Novotel, a 4 de junio de 2025, en Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

MADRID

El juez Arturo Zamarriego ha aceptado que el magistrado jubilado Manuel García-Castellón y el comisionista Víctor de Aldama puedan ejercer la acusación contra la excargo del PSOE Leire Díez "por su condición de víctimas o perjudicados de los hechos objeto de investigación en las presentes, en particular, la búsqueda de información y difusión de la misma respecto a ambos perjudicados", indica la resolución de 4 de noviembre, a la que ha tenido acceso esta redacción.

TEMAS

