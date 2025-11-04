IU repele el órdago de Podemos para elegir entre ellos o Sumar: "Es todo relato, no quieren pactar"

"No vamos a aceptar imposiciones ni chantajes". Izquierda Unida hace oídos sordos al último órdago de Podemos, que exige excluir a Sumar de las coaliciones como condición para pactar en futuras elecciones. Los morados han venido rechazando tejer alianzas a la izquierda del PSOE en Andalucía y Castilla y León, las dos comunidades autónomas que arrancan el ciclo electoral, y llegaron a pedir la salida de IU del Consejo de Ministros como requisito para el entendimiento. Pero el adelanto electoral en Extremadura y el riesgo de escisión de su federación extremeña llevó a la dirección del partido a aceptar un pacto que rompía la hoja de ruta establecida. Un acuerdo que ahora justifican en la ausencia de Sumar en la ecuación, reclamando su exclusión para futuros acuerdos. En IU interpretan el órdago como una forma de construir "un relato" para tratar de sacudirse responsabilidades sobre la falta de unidad a la izquierda del PSOE. Y unas condiciones que, avanzan, no van a aceptar.

"No quieren pactar en Andalucía, es todo relato", resumen desde el partido. Distintas voces de IU coinciden en que la nueva exigencia para pactar es una "excusa" para tratar de justificar el caso de Extremadura, donde Podemos perdió el pulso frente al liderazgo regional de Irene de Miguel y aceptó las mismas condiciones que venían rechazando desde hace meses, como emplear una marca blanca o pactar con IU. "Están haciendo contorsionismo para justificarlo", "son malabares", coinciden dos fuentes bien situadas de IU. "El problema es la falta de voluntad", resume otro cargo.

Desde la federación andaluza consideran que este giro argumental de Podemos, que primero pedía la salida de IU del Gobierno y ahora se escuda en Sumar para no tejer alianzas, responde también a "presiones internas" por parte de sus propios cuadros. En el caso de Podemos Andalucía, sus dirigentes eran partidarios de dar continuidad a la coalición Por Andalucía, pero desde Madrid se bloqueó esta posibilidad, llevando a deserciones internas como la del diputado José Manuel Gómez Jurado. El caso extremeño, donde pactaron con IU tras negarse a hacerlo para los comicios andaluces, ha tenido su eco en Andalucía. En IU apuntan que hay quien "se siente engañado viendo que no les dejan confluir en sus territorios pero ven cómo en Extremadura sí hay acuerdo". Unas presiones que, creen, intentan salvar poniendo sobre la mesa nuevos requisitos.

"No aceptamos chantajes"

En el caso andaluz, IU lleva meses reclamando abrir negociaciones para relanzar la coalición Por Andalucía, pero Podemos ha rechazado hasta el momento sentarse a negociar. A unos meses de la cita electoral, finalmente IU, Sumar y Equo registraron un partido instrumental para asegurarse de que mantendrían la marca. Algo similar sucedió en Castilla y León, que celebrará elecciones el 15 de marzo. El rechazo de Podemos a sellar alianzas llevó a lanzar la coalición con Sumar y Equo. Una vez iniciada la marcha a las urnas, desde IU rechazan la "intervención" del partido morado.

"No vamos a aceptar imposiciones ni chantajes", resume un miembro de la coordinación federal de IU, que censura lo que considera un modus operandi en Podemos. "No puedes cambiar continuamente el planteamiento", censura. "Nosotros ya hemos iniciado los procesos, no se pueden cambiar las condiciones cuando ya están en marcha, para eso tendrían que estar dentro", reflexiona este cargo, que admite su hartazgo: "Estamos cansados de tanta intoxicación en vez de decir claramente que no quieren construir nada con IU". "Si nos hubiéramos salido del Gobierno, como nos dijeron, ahora tampoco sería suficiente porque piden otra cosa", advierten.

Además, creen que Podemos está en un intento de "utilizar lo autonómico para desgastar a IU a nivel nacional", con el objetivo de dividir el voto y restarle representación para así debilitarlo de cara a las próximas generales, donde Podemos quiere blindar a Irene Montero como candidata. En este sentido, abundan en que "no quieren construir nada que no encabecen ellos" y sólo quieren "imponer sus condiciones". En el partido de Antonio Maíllo aseguran que mantienen "mano tendida" a Podemos si quiere unirse en los procesos autonómicos ya en marcha, pero advierte que "no tienen capacidad para decidir lo que hace IU".

IU acusa de "imponer sus deseos desde Madrid"

Fuentes oficiales de IU destacan que el partido aprobó hace meses su apuesta por alcanzar acuerdos y que desde entonces ha mantenido esta apuesta, "sin ultimátums sin sentido" y "sin ninguna intención divisiva", asegura el partido, en una clara crítica a Podemos. Además, defiende que su proyecto y su estrategia se decide "en cada territorio", en contrapartida a los morados. "Sin personalismos pero también sin centralismos y sin cúpulas que muevan los hilos", añaden estas mismas fuentes, después de que haya sido la dirección de Madrid la que haya diseñado la estrategia en el resto de territorios, a excepción de Extremadura.

"IU es una formación política federal, por eso las decisiones sobre sus coaliciones y candidaturas las toma su militancia y desde sus direcciones locales, sobre el terreno, en cada uno de los territorios", continúan estas fuentes, que lanzan un dardo directo a Podemos, atribuyendo también su último giro, a las "contradicciones" que ha afrontado en los últimos días. "Quienes tengan contradicciones y no sepan cómo gestionarlas, manejen un plan en cada lugar según les interese o traten de imponer a los demás sus deseos desde Madrid son quienes deben dar públicamente explicaciones sobre qué quieren realmente, asumir sus consecuencias y no distraer la atención sobre lo fundamental".