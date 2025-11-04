González Amador carga en el Supremo contra el fiscal general por la filtración del correo de su defensa: "García ortiz me había matado públicamente"

El empresario Alberto González Amador, que ejerce la acusación particular en la causa que ha sentado al fiscal general del Estado en el banquillo por un delito de revelación de secretos, ha cargado duramente contra Álvaro García Ortiz durante su declaración de este martes en el Tribunal Supremo. Ha afirmado que cuando se filtró el correo electrónico en el que su defensa ofrecía un pacto a la Fiscalía para evitar llegar a juicio por fraude a Hacienda fue consciente de su situación: "El fiscal García Ortiz me había matado públicamente".

Durante su declaración en el juicio, en el que ha aparecido con una imagen muy diferente a la de anteriores comparecencias, con el pelo largo y visiblemente más delgado, la pareja de la presidenta madrileña ha admitido que optó por el pacto con Fiscalía por su "intuición" de que Hacienda sabía que él era pareja de Isabel Díaz Ayuso, si bien él tenía claro que podría pleitear contra el fraude porque sus asesores y abogados le señalaban que había posibilidades, ya que no estaban de acuerdo con la liquidación realizada inicialmente por la inspectora asignada al caso.

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / EFE

En este sentido, el novio de Isabel Díaz Ayuso explicó ante el tribunal que sus sospechas de que Hacienda sabía quién era no dejaban de ser "una obsesión" suya --desde que fue citado a comparecer en el curso del procedimiento administrativo-- hasta que el 11 de marzo de 2024 le llamó un periodista de elDiario.es para contarle que la fiscalía le había denunciado. En ese momento llamó a su abogado, Carlos Neira, que se lo negó, porque creía que en ese momento aún no se había presentado ninguna denuncia en su contra, aunque en realidad se presentó el 13 de febrero, pero no se les había comunicado en el momento del aviso del medio informativo.

"Delincuente confeso del reino"

En cuanto al contenido de las comunicaciones de su abogado Neira con el fiscal de la causa por fraude, Julián Salto, el empresario ha manifestado que jamás participó la difusión en ningún correo. "Nunca tuve conocimiento del contenido del correo ni por Whatsapp ni por e-mail, hasta el punto de que el 14 cuando veo esta noticia y me pregunta Miguel Ángel Rodríguez le digo 'no lo sé'", ha sostenido González Amador. Ha asegurado también que cuando llamó a Carlos Neira él le dijo que habían "entrado en otra dimensión" y pasó a ser "el delincuente confeso del reino de España".

A su juicio, desde ese momento en su caso "la presunción de inocencia se ha roto" y él "no entendía nada". A partir de ese momento todo lo que arroja la investigación es que "todo el cuerpo fiscal" iba a por él. Ha llegado a señalar, sobre su pareja, que "ella seguirá siendo presidenta de Madrid, Sánchez [en referencia al presidente del Gobierno] seguirá ahí y el fiscal general está ahí, pero a mí se me ha destrozado la vida”, para puntualizar después que desde la Comunidad de Madrid nunca interfirieron en su estrategia de defensa.

Así, el empresario ha asegurado al tribunal que tiene familia, madre e hijos y que los daños también económicos que le ha supuesto el ser "un defraudador confeso" son enormes. "La columna vertebral de mi vida es que soy un delincuente confeso. Si me compro un coche, una casa, es que soy un delincuente confeso", ha lamentado ante el tribunal.

Y esto es, según ha incidido a preguntas de su abogado, Gabriel Rodríguez Ramos, porque no puede conformar con la Fiscalía "como un ciudadano normal", ni puede pelear en los tribunales "como un ciudadano normal", según ha sostenido.

Un pacto "roto"

En cuanto al futuro de su pacto con Hacienda, el empresario ha explicado que su abogado le manifestó que “esto estaba roto y que no era rápido ni sin ruido", como le habían prometido. Sus representantes legales le dijeron que nunca se habían encontrado con una situación similar, si bien le recomendaron "que no rompiera los puentes ni con Fiscalía ni con Abogacía del Estado, porque es tal el destrozo que hay que acabar cuanto antes". "Ya no es que conforme, es que no tengo salida, estoy condenado", ha vuelto a lamentar, para asegurar seguidamente que el fiscal Diego Lucas Álvarez, que fue el que sustituyó a Salto en las causas que le concernían, le había "tomado el pelo".

González Amador también se ha mostrado muy duro a lo largo de la declaración con el actual fiscal del caso, Diego Lucas, porque les había dicho que esperaría a que se pronunciara la Abogacía del Estado y su propuesta de conformidad fue mucho peor de lo que habían hablado con anterioridad. "Soy un delincuente y si voy a un juicio, es que estoy condenado", ha insistido ante el Tribunal del Supremo, para pasar señalar que luego Lucas apoyó que se abriera la segunda causa en su contra por el presunto cobro de una comisión encubierta.

A preguntas de la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, el empresario ha situado el momento en el que comentó su situación a Miguel Ángel Rodríguez, jefe del gabinete de la presidenta. “Como seguía en mi cabeza que esto lo iban a utilizar contra mi pareja le comenté en un partido” de fútbol del Real Madrid que me habían abierto una inspección de Hacienda y me respondió ‘como a tantos otros’", puntualizó. A partir de ahí le fue comentando los hitos procesales, como fue que la inspección pasaba a ser tomada como un delito, y esto fue así porque lo consideró necesario en el marco del "ejercicio de sus funciones" como jefe de Gabinete de Díaz Ayuso.

La causa contra el fiscal general tuvo su origen en la querella que presentó el empresario Alberto González Amador ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras sentirse perjudicado por la nota de prensa de la Fiscalía que incluía datos personales de las comunicaciones entre su abogado y el fiscal Salto. En dicha comunicación el abogado reconocía la comisión por parte de su cliente de dos delitos, si bien las primeras informaciones que salieron en prensa apuntaban a que la iniciativa del pacto había partido de la Fiscalía. Puso estas negociaciones en conocimiento del jefe de Gabinete de su novia, Miguel Ángel Rodríguez. El intento del Ministerio Público en desmentir este relato es lo que a la postre permitió escalar la causa hasta el Tribunal Supremo contra el fiscal general.