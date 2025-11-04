Catalá, sobre la sustitución de Mazón: "Mi voluntad es seguir al frente de Valencia"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, no ha querido pronunciarse sobre su posible candidatura para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, pero tampoco lo ha descartado. "Este proceso es lo suficientemente trascendente como para que yo mantenga una actitud muy respetuosa. No voy a pronunciarme. Vamos a resolver esta situación de forma ágil, y vamos a gestionar las instituciones centrados en la recuperación y en las personas", ha dicho.

Catalá ha mostrado su "respeto" a la decisión de Mazón y "cariño" hacia él porque "hemos compartido mucho tiempo", y cree que es momento de mostrar "respeto a sus decisiones". Y sobre la opción de ser cartel electoral en las próximas elecciones, ha vuelto a mantener "una actitud prudente y discreta, trabajando con absoluta disciplina y lealtad". Preguntada sobre la posibilidad de que se lo pida el partido, ha insistido en "ser respetuosa y ser prudente".

Una vez más ha explicado su voluntad de seguir al frente del Ayuntamiento de Valencia. Y tampoco ha hablado de candidatos favoritos. "Mi prudencia y respecto exigen que no me pronuncie sobre esto".

"El presidente nacional ya se ha manifestado, planteó un escenario. El PP, Mazón, ha asumido sus responsabilidades políticas y ahora hay un tiempo en que otros deben asumir las suyas. Hay quienes no estuvieron en la comunidad, quienes no dieron la alertas a tiempo y quienes se escondieron después", ha dicho.

Finalmente, respecto a la negociación con Vox, ha explicado que ambos partidos "han gestionado la autonomía, como la ciudad de Valencia, con total lealtad por el bien de todos los valencianos".