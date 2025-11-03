El Supremo propone juzgar ya a Ábalos, Koldo y Aldama por los contratos de mascarillas

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha propuesto juzgar ya al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama, por los contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia del covid que se realizaron a través de organismos dependientes de ese ministerio. En el auto en el que se da por terminada la instrucción, el magistrado considera los hechos constitutivos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

En su auto, el instructor da traslado de las actuaciones al ministerio fiscal y a la representación de las acusaciones populares para que, en el plazo de 10 días, soliciten la apertura del juicio oral a través de la formulación del correspondiente escrito de acusación o, en el caso de las defensas, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

El juez Puente ya anunció la inminencia de la conclusión de esta parte de la investigación al abrir una pieza separada relativa a las presuntas adjudicaciones irregulares de obra, denunciadas por Aldama, causa en la que ya sí está imputado el ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán y cinco empresarios que presuntamente habrían resultado beneficiados, entre ellos, Joseba Antxon Alonso Segurrola, alias Guipuchi.

Un viaje a México

En su relato de hechos, el magistrado explica que después de tomar posesión en 2017 como ministro de Fomento, José Luis Ábalos conoció al denominado por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como "nexo corruptor", Víctor de Aldama, a través de su asesor Koldo García, quien había conocido al hermano del comisionista, Rubén de Aldama. Y fue entonces cuando Ábalos comenzó a encomendar gestiones a Aldama, entre otras en febrero de 2019 acompañar al entonces ministro "a un viaje a Méjico, en el curso del cual, y por intermediación" del comisionista, se organizó una visita "al Senado de aquel país".

Y en ese momento, los investigados vieron "la oportunidad de obtener un beneficio económico" de sus relaciones con Aldama: "De esta manera, los tres convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba el señor Ábalos en el Gobierno de España, podrían favorecer, naturalmente a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública, en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería el señor De Aldama, así como facilitar a éste el acceso preferente a la Administración para la realización de las gestiones que precisara para sí mismo o para las referidas empresas".

Y Ábalos, en connivencia con Koldo García y el propio Aldama, "podría haber determinado la adquisición, a través de sendas entidades dependientes del Mimisterio de Transportes (Puertos del Estado y ADIF), y en el contexto de la pandemia del Covid-19, de sendas partidas de mascarillas, a cambio de recibir Ábalos y Koldo García una indebida compensación económica procedente del señor Aldama, quien, a su vez, se beneficiaba también en términos económicos de las comisiones que le reportaba la realización del mencionado ilícito negocio".